Etickí hekeri z Citadela vstupujú do švajčiarskej skupiny Artmotion

Bratislava 5. novembra (TASR) – Etickí hekeri zo spoločnosti Citadelo vstupujú do švajčiarskej skupiny Artmotion, ktorá poskytuje zabezpečené cloudové riešenia. "Dobrí" hekeri tak rozširujú svoje pôsobenie z českého a slovenského trhu na globálny. Artmotion sa stáva väčšinovým spoločníkom hekerskej skupiny. Informovalo o tom vo štvrtok Citadelo.



Etickí hekeri pôsobia na slovenskom a českom trhu vyše 14 rokov. Testujú IT bezpečnosť firiem tým, že im napadnú systémy a odhalia tak bezpečnostné diery. "Takýto simulovaný útok pomôže firme zlepšiť bezpečnosť svojich systémov a stojí ju vo výsledku menej, než by ju vyšla strata citlivých dát či ujmy na reputácii," uviedli.



Ako spresnil CEO a spoluzakladateľ Citadelo Tomáš Zaťko, skupina hekerov chcela expandovať na zahraničné trhy už dlhšie, nechceli však iba finančného investora, ale niekoho, kto im poskytne aj ďalší know-how.



"Ochrana dát v našich cloudoch je pre nás kriticky dôležitá, preto je partnerstvo s etickými hekermi úplne prirodzené," vyjadril sa CEO Artmotion Mateo Meier. Švajčiarska spoločnosť, ktorá poskytuje zabezpečené cloudy, datacentrá a ochranu dát, funguje od roku 2001 a poskytuje služby klientom vo viac ako 30 krajinách. Po nadviazaní spolupráce s etickými hekermi tak budú svojim zákazníkom poskytovať aj penetračné testy.



Ako uzavrel Zaťko, etických hekerov motivuje k rastu aj súčasná situácia okolo pandémie nového koronavírusu. "Čím viac ľudí pracuje z domu, tým vyššie nároky na informačnú bezpečnosť firmy majú," dodal s tým, že napriek vstupu investora ostáva manažérska kontrola v rukách pôvodného tímu, a teda etických hekerov bude naďalej viesť slovensko-český manažment.