Eticky podnikajúce subjekty môžu do konca januára súťažiť o cenu SOPK

Bratislava 21. januára (TASR) - Podnikateľské subjekty sa môžu do konca januára prihlásiť do 20. ročníka súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Upozornila na to tlačová tajomníčka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Bibiána Gunišová.



Podľa predsedu komory Petra Mihóka podnikateľská etika ovplyvňuje efektívnosť podnikania a prispieva aj k dobrému vývoju slovenskej ekonomiky. Ide o jedinú podnikateľskú inštitúciu na Slovensku, ktorá udeľuje obdobné ocenenie, uvádza SOPK.



Do minulých ročníkov súťaže sa zapojilo spolu takmer 300 subjektov. Vlani bola súťaž druhýkrát zrušená, a to pre pandémiu. Víťazmi predchádzajúceho roka boli poisťovňa a sklárska firma.