E.Tomáš chce diskutovať o minimálnych dôchodkoch, no bez podmienok

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) je pripravený diskutovať o návrhoch strany SNS na zmeny v minimálnych dôchodkoch, no iba vo vnútri koalície a bez predbežných podmienok. Minister v diskusnej relácii televízie TA3 V politike odmietol spájanie zmien v minimálnych dôchodkoch so schválením novely zákona o minimálnej mzde. Poslanec Marián Viskupič (SaS) upozornil na riziká spájané s razantným zvyšovaním minimálnej mzdy.



"Som pripravený sa rozprávať o minimálnych dôchodkoch, o nastavení nejakého možno vyššieho koeficientu, aby aj minimálne dôchodky ešte rástli vyšším tempom, ale poďme si to odborne vydiskutovať za zatvorenými dverami a nedávajme si verejné podmienky," povedal Tomáš. Pripomenul, že v minulom volebnom období, keď SNS nebola v parlamente, presadzoval Hlas-SD mimoriadnu valorizáciu dôchodkov aj rozmrazenie minimálnych dôchodkov.



Viskupič varoval pred radikálnym zvyšovaním minimálnej mzdy. "Treba dávať veľký pozor, aby bola primeraná schopnostiam ekonomiky," povedal. Vláda by podľa neho mala počúvať nielen odborárov, ale aj zamestnávateľov. Pri raste minimálnych dôchodkov poslanec pripomenul finančnú situáciu Sociálnej poisťovne (SP). "Tento rok bude mať Sociálna poisťovňa deficit 2,5 miliardy eur, to je obrovská suma," zdôraznil. Pripomenul, že ešte pred tromi rokmi hospodárila SP s takmer vyrovnaným rozpočtom. "Krajina si nemôže požičať 2,5 miliardy ročne na to, aby vyplácala dôchodky," dodal.



Politici sa napriek ostatným názorovým rozdielom zhodli na správnosti opatrení v oblasti zamestnávania, ktoré v uplynulom týždni predstavil Erik Tomáš. Malo by ísť o krátenie, alebo odobratie dávok v hmotnej núdzi tým, ktorí bez dôvodu odmietnu pracovnú ponuku. Tomáš pripomenul, že už v súčasnosti tento princíp funguje v súvislosti s verejnoprospešnými prácami. "Ak takýto človek odmietne legitímnu a primeranú pracovnú ponuku, tak v takom prípade, prečo by mu mal štát dávať tú dávku v hmotnej núdzi?"



"Toto je veľmi dobrá iniciatíva, veľmi dobré riešenie od pána ministra a ja mu držím palce, aby sa to z legislatívneho zámeru dostalo cez celý legislatívny proces štandardný až do úspešného zákona," povedal Viskupič.



Politici sa zhodli aj na tom, že bude treba vyriešiť veľa sporných bodov, napríklad exekúcie, ktoré odrádzajú ľudí od legálneho zamestnania. "Práve minister práce sa má chytiť tejto témy a pokúsiť sa niečo z nej urobiť. Preto som predstavil legislatívny zámer, aby sa o tom diskutovalo odborne, politicky aj laicky a dúfam, že z toho vyjde presne zákon, ktorého cieľom bude reálne zamestnať ľudí v reálnom zamestnaní," dodal Tomáš.