E.Tomáš: Na energopomoc vyrokovala D.Saková minimálne 100 miliónov eur

Bratislava 29. septembra (TASR) - Na adresnú pomoc nízkopríjmovým domácnostiam s vysokými cenami energií by mal byť vyčlenený zo štátneho rozpočtu balík vo výške minimálne 100 miliónov eur. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Takúto sumu podľa neho vyrokovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) pri zostavovaní rozpočtu. V tomto roku bolo na plošné dotovanie energií určených viac ako 800 miliónov eur.



"Pani ministerka hospodárstva Saková vybojovala ešte balík minimálne 100 miliónov eur energo pomoc, pretože energie aj od budúceho roka majú stúpať," povedal Tomáš. Rozdelene dotácií by podľa neho malo byť realizované v spolupráci s rezortom práce. Analytici odhadujú zvýšenie regulovaných cien plynu pre domácnosti približne o 30 %. Výraznejší rast cien sa očakáva aj pri teple.



Opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Ivan Štefunko vyčítal Tomášovi, že štát mohol ušetriť na dotáciách, keby zaviedol adresnú pomoc už v tomto roku. Tomáš oponoval, že na takéto riešenia nemala vláda vlani po svojom nástupe dostatok času.



Minister aj poslanec sa zhodli na potrebe konsolidácie verejných financií, ktorú pripravuje súčasné vláda, no už sa nezhodli na správnosti jednotlivých opatrení. Zatiaľ čo Tomáš obhajoval navrhované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 %, Štefunko upozornil, že takéto zvýšenie zasiahne všetkých občanov vrátane tých s najnižšími príjmami, a to napriek zníženiu DPH na základné potraviny.



Sociálnodemokratické vlády by podľa neho mali viac zdaňovať bohatších ľudí. V aktuálnom balíku je však aj zníženie dane pre živnostníkov s obratom do 100.000 eur a zníženie dane z dividend. Podpredseda PS kritizoval aj spôsob prijímania konsolidačného balíčka v skrátenom legislatívnom konaní, ale tiež výšku konsolidácie. Tá má dosiahnuť 2,7 miliardy eur, pričom pôvodne ministri hovorili iba o 1,7 miliardy eur.



Tomáš označil argumenty Štefunka za prílišné paušalizovanie a nekorektné zjednodušovanie problému. "Ľudia dobre vedia, že my sme okamžite zaťažili bohatých, banky, regulované subjekty a deje sa to aj teraz. Ľudia s príjmami nadštandardnými už dávno platia tzv. milionársku daň, oni majú vyššiu daň ako ľudia s nižšími príjmami," pripomenul minister.



Tomáš zopakoval svoje skoršie vyjadrenie, že Hlas-SD nepodporí konsolidačný balíček, pokiaľ nebude na súčasnú schôdzu parlamentu zaradený vládny návrh zákona o minimálnej mzde z dielne rezortu práce a pokiaľ nebudú dofinancované samosprávy. Podrobnosti k tejto téme by mala strana zverejniť v pondelok (30. 9.) na tlačovej konferencii.