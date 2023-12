E.Tomáš: Zníženie odvodov do 2.dôchodkového piliera bude zatiaľ trvalé

Bratislava 4. decembra (TASR) - Zníženie odvodu do 2. dôchodkového piliera zo súčasných 5,5 % na 4 % bude zatiaľ trvalé. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) po pondelkovom rokovaní vlády na brífingu pri predstavovaní konsolidačných opatrení.



"Opatrenie je súčasťou vládneho konsolidačného balíčka. Zatiaľ je to nastavené ako trvalé opatrenie. V ústave je zakotvená trojpilierovosť dôchodkového systému, čiže nie je možné druhý pilier zrušiť. Toto je teraz opatrenie, ktoré bolo prijaté. Zatiaľ je to natrvalo. Uvidíme, či sa bude v budúcnosti niečo meniť," spresnil minister práce.



Tomáš potvrdil, že vo vládnej koalícii sa našlo riešenie, ktoré umožní v roku 2024 vyplatenie skutočného 13. dôchodku a aj rodičovského dôchodku a že nebude treba vstupovať do mechanizmu venovania 2 % z dane z príjmov.



"Dnes rezort práce dal do pripomienkového konania novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej bude v decembri 2024 vyplatený skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok, 606 eur dostanú starobní dôchodcovia. Trinásty dôchodok dostanú aj všetci ostatní poberatelia dôchodkov. V zákone máme poistku, aby nový 13. dôchodok neklesol pod úroveň súčasného 13. dôchodku," poznamenal.



Oznámil zároveň, že vláda bude mať možnosť nariadením rozhodnúť o skoršom vyplatení 13. dôchodku alebo jeho časti. "Vláda dnes rozhodla v skrátenom legislatívnom konaní, že na budúci rok bude rodičovský dôchodok vyplatený v jednorazovej sume, a to v júni. Výška celoročného jednorazového priemerného príspevku je 338,80 eura, aj v prípade 13. dôchodku, aj rodičovského dôchodku. Je to len odhadovaná suma, presné dáta budú v januári 2024," uviedol.



"Zákon o 13. dôchodku prejde riadnym legislatívnym konaním, čiže schválenie skutočného 13. dôchodku môžeme očakávať v prvom štvrťroku budúceho roka, presne ako sme deklarovali," doplnil.



Zákon týkajúci sa rodičovského dôchodku vláda podľa ministra práce na pondelkovom rokovaní schválila v skrátenom legislatívnom konaní a v tomto režime ho bude schvaľovať aj parlament. "Riešenie vzišlo z dohody medzi koaličnými partnermi na koaličnej rade. Preto sa dá očakávať, že v parlamente získa potrebnú väčšinu," dodal Tomáš.