ETUC: Deregulácie EÚ v chemickom sektore ohrozia zamestnancov
Európsky parlament v súčasnosti posudzuje správu o balíku na zjednodušenie pravidiel (omnibus) pre používanie chemikálií, ktorý predložila EK.
Autor TASR
Brusel 4. februára (TASR) - Európska odborová konfederácia (ETUC) v stredu pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine upozornila, že „bezohľadný program deregulácie“ Európskej komisie (EK) vystaví pracovníkov v krajinách EÚ vyššiemu riziku rakoviny. Informuje o tom spravodajca TASR.
Konfederácia odborárov pripomenula, že Európska komisia chce uľahčiť spoločnostiam používanie látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR), pri výrobe kozmetiky a hnojív. Podľa ETUC robotníci z tovární, poľnohospodári, smetiari, ale aj kaderníci patria medzi tých pracovníkov, ktorí by boli vystavení vyššiemu riziku rakoviny, ak by sa plány eurokomisie uskutočnili.
Európsky parlament v súčasnosti posudzuje správu o balíku na zjednodušenie pravidiel (omnibus) pre používanie chemikálií, ktorý predložila EK. ETUC v tejto súvislosti vyzvala poslancov europarlamentu, aby uprednostnili životy ľudí pred vyššími ziskami nadnárodných spoločností.
ETUC poukazuje na to, že návrh na oslabenie ochrany pracovníkov prichádza aj napriek tomu, že samotná EK tvrdí, že rakovina je hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ, pričom karcinogény každoročne prispievajú k odhadovaným 100.000 úmrtiam na rakovinu z povolania na pracovisku.
Medzitým Agentúra EÚ pre zdravie a bezpečnosť (EU-OSHA) nedávno varovala, že čo sa týka výskytu rakoviny na pracovisku, existujú „významné medzery v prevencii“ a je naliehavá potreba cielených a na dôkazoch založených intervencií na ochranu zdravia pracovníkov.
„Tvrdenie Európskej komisie o pevnom záväzku bojovať proti rakovine je nehanebné, keď sa aktívne snaží oslabiť zákony chrániace pracujúcich pred látkami spôsobujúcimi rakovinu. V čase, keď Komisia tvrdí, že rakovina na pracovisku spôsobuje 100.000 úmrtí ročne, by ľudia očakávali, že posilní ich ochranu,“ uviedol v správe pre médiá tajomník ETUC Giulio Romani.
Podľa jeho slov sa európske zákony musia prijímať vo verejnom záujme a „nielen v záujme tých, ktorí majú najviac peňazí na míňanie na konzultantov a lobistov v Bruseli“. Dodal, že chemický sektor EÚ potrebuje serióznu priemyselnú stratégiu podloženú zvýšenými verejnými investíciami, nie nižšie bezpečnostné normy, ktoré ohrozujú životy jeho vlastných pracovníkov.
