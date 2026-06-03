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ETUC: EÚ uznala rozsah krízy zamestnanosti
Odborári z ETUC v reakcii na odporúčania EK uviedli, že len uznanie rastúcej krízy nestačí, lebo pracovníci potrebujú ochranu pracovných miest, investície a nové práva.
Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) musí konať teraz, a nie v priebehu mesiacov, aby zachránila živobytie ľudí a vytvorila nové kvalitné pracovné miesta po tom, ako uznala rozsah krízy zamestnanosti, ktorej čelí EÚ. Uviedla to Európska konfederácie odborových zväzov (ETUC) po stredajšom zverejnení jarného balíka európskeho semestra, ktorý potvrdil, že v niektorých odvetviach sú ohrozené státisíce pracovných miest, zatiaľ čo iné čelia nedostatku pracovnej sily, informuje spravodajca TASR.
Európska komisia v rámci európskeho semestra odporučila krajinám EÚ prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky.
Odborári z ETUC v reakcii na odporúčania EK uviedli, že len uznanie rastúcej krízy nestačí, lebo pracovníci potrebujú ochranu pracovných miest, investície a nové práva.
ETUC tvrdí, že rozsah krízy si vyžaduje naliehavé opatrenia vrátane zavedenia systému SURE 2.0 zameraného na záchranu pracovných miest a produkcie v ohrozených odvetviach. Ďalej požaduje práva na odbornú prípravu počas pracovnej doby a opatrení na spravodlivý prechod pre všetky odvetvia prostredníctvom zákona EÚ o kvalitných pracovných miestach. Odbory chcú aj zvýšenie verejných investícií potrebných na riešenie vysokých nákladov na energiu, ktoré postihujú spoločnosti, ako aj vytvorenie silnejšieho vnútorného dopytu prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a vyšších miezd.
V tomto duchu ETUC žiada zavedenie skutočného prístupu „Vyrobené v Európe“ ako súčasti zákona EÚ o priemyselnom akcelerátore.
Komisia už pred zverejnením odporúčaní európskeho semestra odhadla, že Únia v posledných dvoch rokoch stráca každý mesiac 27.000 pracovných miest v priemysle - okrem takmer milióna pracovných miest v priemysle stratených v období rokov 2019 a 2023.
Odborári upozornili, že bez potrebných opatrení by zavádzanie umelej inteligencie do výrobných procesov mohlo v Európe spôsobiť väčší šok v nezamestnanosti ako ten, ktorý nasledoval po finančnej kríze.
Komisia zdôraznila, že sú aj sektory, ktoré brzdí nedostatok zručností spôsobený neinvestovaním do odbornej prípravy, pričom sa na odbornej príprave zúčastňuje menej ako polovica ľudí v produktívnom veku.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá povedala, že uznanie rozsahu krízy pracovných miest, ktorej Únia čelí zo strany Európskej komisie, je prípadom, keď je lepšie neskoro reagovať ako nikdy. „Pracovné miesta nie sú len ohrozené. Už teraz sa vo veľkom počte strácajú. Údaje eurokomisie podceňujú dôsledky, pretože každé stratené pracovné miesto vytvára ďalšie straty pracovných miest. Nie je čas na polovičné opatrenia: potrebujeme rozhodné kroky na záchranu pracovných miest a priemyselných odvetví. Komisia ukázala, že to bolo možné počas pandémie. Je to otázka politickej vôle,“ vysvetlila Lynchová.
Podľa jej slov analýza EK ukazuje, že konkurencieschopnejšie spoločnosti nemožno vybudovať na základe zlých pracovných miest a preto eurokomisia musí podporiť vypracovanie zákona o kvalitných pracovných miestach, ktorý sa zaoberá základnými problémami na európskom trhu práce.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európska komisia v rámci európskeho semestra odporučila krajinám EÚ prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027 týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky.
Odborári z ETUC v reakcii na odporúčania EK uviedli, že len uznanie rastúcej krízy nestačí, lebo pracovníci potrebujú ochranu pracovných miest, investície a nové práva.
ETUC tvrdí, že rozsah krízy si vyžaduje naliehavé opatrenia vrátane zavedenia systému SURE 2.0 zameraného na záchranu pracovných miest a produkcie v ohrozených odvetviach. Ďalej požaduje práva na odbornú prípravu počas pracovnej doby a opatrení na spravodlivý prechod pre všetky odvetvia prostredníctvom zákona EÚ o kvalitných pracovných miestach. Odbory chcú aj zvýšenie verejných investícií potrebných na riešenie vysokých nákladov na energiu, ktoré postihujú spoločnosti, ako aj vytvorenie silnejšieho vnútorného dopytu prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a vyšších miezd.
V tomto duchu ETUC žiada zavedenie skutočného prístupu „Vyrobené v Európe“ ako súčasti zákona EÚ o priemyselnom akcelerátore.
Komisia už pred zverejnením odporúčaní európskeho semestra odhadla, že Únia v posledných dvoch rokoch stráca každý mesiac 27.000 pracovných miest v priemysle - okrem takmer milióna pracovných miest v priemysle stratených v období rokov 2019 a 2023.
Odborári upozornili, že bez potrebných opatrení by zavádzanie umelej inteligencie do výrobných procesov mohlo v Európe spôsobiť väčší šok v nezamestnanosti ako ten, ktorý nasledoval po finančnej kríze.
Komisia zdôraznila, že sú aj sektory, ktoré brzdí nedostatok zručností spôsobený neinvestovaním do odbornej prípravy, pričom sa na odbornej príprave zúčastňuje menej ako polovica ľudí v produktívnom veku.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá povedala, že uznanie rozsahu krízy pracovných miest, ktorej Únia čelí zo strany Európskej komisie, je prípadom, keď je lepšie neskoro reagovať ako nikdy. „Pracovné miesta nie sú len ohrozené. Už teraz sa vo veľkom počte strácajú. Údaje eurokomisie podceňujú dôsledky, pretože každé stratené pracovné miesto vytvára ďalšie straty pracovných miest. Nie je čas na polovičné opatrenia: potrebujeme rozhodné kroky na záchranu pracovných miest a priemyselných odvetví. Komisia ukázala, že to bolo možné počas pandémie. Je to otázka politickej vôle,“ vysvetlila Lynchová.
Podľa jej slov analýza EK ukazuje, že konkurencieschopnejšie spoločnosti nemožno vybudovať na základe zlých pracovných miest a preto eurokomisia musí podporiť vypracovanie zákona o kvalitných pracovných miestach, ktorý sa zaoberá základnými problémami na európskom trhu práce.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)