PRIESKUM: Milióny Európanov pracujú cez internet a platformy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 18. februára (TASR) - Takmer 50 miliónov Európanov využíva internet ako svoj zdroj príjmu. Výsledky prieskumu, ktorý si objednal Európsky odborový inštitút (ETUI), však naznačili, že takéto činnosti zaisťujú len nízky príjem pracovníkom, ktorí majú veľkú fluktuáciu a krátke pracovné úväzky.ETUI, nezávislé výskumné centrum Európskej odborovej konfederácie (ETUC), vo štvrtok zverejnenej správe pripomenulo, že spoločnosť Ipsos vlani v období od marca do mája vykonala prieskum v 14 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Česko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko) na vzorke 24.108 respondentov. Uvedené krajiny pokrývajú 84 % populácie EÚ v produktívnom veku. Ide o najaktuálnejšiu analýzu, ktorá ukazuje, kto vykonáva takéto činnosti, koľko zarába a koľko hodín pracuje.Na Slovensku podľa tohto prieskumu v predošlom roku (2020) prácu cez internet využívalo 25,2 % pracovnej dospelej populácie a pre platformy robilo 5,7 % Slovákov.Výsledky prieskumu ukázali, že trh digitálnej práce v EÚ má značnú veľkosť a že digitálne pracovné platformy predstavujú len malú časť tohto trhu. Avšak príjem pri tomto type práce je veľmi nízky a pracovníci, ktorí by boli odkázaní výlučne na tieto príjmy, by sa dostali pod hranicu chudoby.," opísali situáciu traja spoluautori štúdie ETUI: Agnieszka Piasna, Wouter Zwysen a Jan Drahokoupil.V EÚ bolo v roku 2021 približne 47,5 milióna internetových pracovníkov (17 % populácie v produktívnom veku), ľudí na voľnej nohe, ktorí poskytovali digitálne sprostredkované služby prostredníctvom on-line platforiem, aplikácií alebo webových stránok, predávali produkty on-line alebo zaisťovali prenájom ubytovania.Počet skutočných zamestnancov platforiem je podstatne nižší. Okolo 12 miliónov (4,3 % dospelých v produktívnom veku) ľudí vlani pracovalo prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem a pre tri milióny (1,1 %) z nich platformy predstavovali významnú časť ich pracovného života.Prieskum ukázal obrovský potenciál digitálnych nástrojov na sprostredkovanie práce, ako aj na elektronický obchod a on-line prenájom. Napriek tomu to väčšina ľudí, ktorí platformy využívali, tak robila len sporadicky a pomerne rýchlo tento typ práce opúšťala. Ak medzi respondentmi v 14 krajinách EÚ takmer 30 % deklarovalo, že sa pokúsili zarobiť peniaze prostredníctvom on-line platforiem, aplikácií alebo webových stránok, 12,4 % z nich v tejto oblasti prestalo pracovať aspoň rok pred prieskumom.Práca cez internet a platformy bola v analyzovaných krajinách relatívne podobná, v krajinách strednej a východnej Európy najvyšší výskyt práce s internetom a platformami bol zaznamenaný na Slovensku a v Poľsku, najnižší v Rumunsku a Maďarsku.Pre väčšinu pracovníkov (85 %) práca na platformách poskytla menej ako polovicu ich ročného príjmu a často aj oveľa menej. Prieskum potvrdil, že pracovník platformy zarobí priemerne 250 eur mesačne. Len malá skupina pracovníkov platforiem sa preto pri svojich zárobkoch takmer úplne spolieha na túto prácu: 7,5 % profesionálnych pracovníkov v on-line zamestnaniach, 7 % pracovníkov vykonávajúcich rôzne fyzické činnosti na mieste a 11 % šoférov.Priemerný pracovník platformy pracoval on-line približne 10 hodín týždenne, pričom zárobok za hodinu práce pre digitálne platformy sa pohyboval medzi 15 eurami (rôzne profesionálne aktivity) a 8 eurami (doručovanie zásielok).(spravodajca TASR Jaromír Novak)