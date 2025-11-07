< sekcia Ekonomika
EÚ 358 miliónmi eur na enviro projekty podporí obehovú ekonomiku
Podľa správy EK tieto investície budú mať trvalý vplyv na európske životné prostredie, hospodárstvo a priemysel a tiež na blahobyt všetkých Európanov.
Autor TASR
Brusel 7. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že poskytla viac ako 358 miliónov eur na 132 nových projektov v 22 krajinách Európy v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy, ktoré podporujú obehové hospodárstvo. Za Slovensko takmer tri milióny eur dostal projekt zameraný na ochranu populácie vtákov v chránených územiach prostredníctvom kontroly a eliminácie inváznych druhov živočíchov, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že pridelená suma predstavuje viac ako polovicu celkových investičných potrieb na tieto projekty vo výške 536 miliónov eur - zvyšok pochádza od národných, regionálnych a miestnych samospráv, verejno-súkromných partnerstiev, podnikov a organizácií občianskej spoločnosti.
Projekty LIFE zohrávajú významnú úlohu pri prechode EÚ na čisté, obehové a odolné hospodárstvo, chránia a obnovujú biodiverzitu EÚ, podporujú konkurencieschopnosť priemyslu a prispievajú k dlhodobému cieľu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou.
Podľa správy EK tieto investície budú mať trvalý vplyv na európske životné prostredie, hospodárstvo a priemysel a tiež na blahobyt všetkých Európanov.
Z vyčlenenej sumy pôjde 225 miliónov eur (147 miliónov eur od EÚ) na ochranu prírody a biodiverzitu s 34 projektmi na obnovu prirodzených biotopov, pobrežných ekosystémov a sladkej vody. Ich cieľom je zlepšiť stav ochrany vtákov, hmyzu, obojživelníkov a cicavcov.
Ďalších 133 miliónov eur (76 miliónov poskytne EÚ) je určených na posilnenie obehového hospodárstva a zlepšenie kvality života, pričom 31 projektov podporuje prechod na čisté, obehové, energeticky účinné hospodárstvo odolné proti zmene klímy.
Suma 96 miliónov eur (z čoho EÚ poskytne 58 miliónov) podporí 19 projektov na posilnenie odolnosti proti zmene klímy a 82 miliónov eur (z toho EÚ dá 77 miliónov) ide na 48 projektov zameraných na urýchlenie prechodu na čistú energiu.
Slovenský projekt LIFE IAS chce byť efektívnym, systematickým a dlhodobým programom, ktorý zahŕňa 13 osobitne chránených území, kde sa rozmnožujú zraniteľné vtáky a kde je eliminácia inváznych nepôvodných druhov naliehavou prioritou pre ochranu pôvodnej fauny, biotopov a biodiverzity. Päťročný projekt, od júna 2025 do konca mája 2030, má vyčíslenú hodnotu 4,866 milióna eur, z čoho EÚ prefinancuje 2,920 milióna eur. Projekt má ochrániť postihnuté populácie druhov vtákov a zabezpečiť zvýšenie ich populácií na úroveň pred pôsobením inváznych druhov živočíchov.
Komisia pripomenula, že počas 33 rokov svojej existencie sa z programu LIFE spolufinancovalo vyše 6500 projektov v oblasti životného prostredia a klímy v celej EÚ a pridružených krajinách.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že pridelená suma predstavuje viac ako polovicu celkových investičných potrieb na tieto projekty vo výške 536 miliónov eur - zvyšok pochádza od národných, regionálnych a miestnych samospráv, verejno-súkromných partnerstiev, podnikov a organizácií občianskej spoločnosti.
Projekty LIFE zohrávajú významnú úlohu pri prechode EÚ na čisté, obehové a odolné hospodárstvo, chránia a obnovujú biodiverzitu EÚ, podporujú konkurencieschopnosť priemyslu a prispievajú k dlhodobému cieľu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou.
Podľa správy EK tieto investície budú mať trvalý vplyv na európske životné prostredie, hospodárstvo a priemysel a tiež na blahobyt všetkých Európanov.
Z vyčlenenej sumy pôjde 225 miliónov eur (147 miliónov eur od EÚ) na ochranu prírody a biodiverzitu s 34 projektmi na obnovu prirodzených biotopov, pobrežných ekosystémov a sladkej vody. Ich cieľom je zlepšiť stav ochrany vtákov, hmyzu, obojživelníkov a cicavcov.
Ďalších 133 miliónov eur (76 miliónov poskytne EÚ) je určených na posilnenie obehového hospodárstva a zlepšenie kvality života, pričom 31 projektov podporuje prechod na čisté, obehové, energeticky účinné hospodárstvo odolné proti zmene klímy.
Suma 96 miliónov eur (z čoho EÚ poskytne 58 miliónov) podporí 19 projektov na posilnenie odolnosti proti zmene klímy a 82 miliónov eur (z toho EÚ dá 77 miliónov) ide na 48 projektov zameraných na urýchlenie prechodu na čistú energiu.
Slovenský projekt LIFE IAS chce byť efektívnym, systematickým a dlhodobým programom, ktorý zahŕňa 13 osobitne chránených území, kde sa rozmnožujú zraniteľné vtáky a kde je eliminácia inváznych nepôvodných druhov naliehavou prioritou pre ochranu pôvodnej fauny, biotopov a biodiverzity. Päťročný projekt, od júna 2025 do konca mája 2030, má vyčíslenú hodnotu 4,866 milióna eur, z čoho EÚ prefinancuje 2,920 milióna eur. Projekt má ochrániť postihnuté populácie druhov vtákov a zabezpečiť zvýšenie ich populácií na úroveň pred pôsobením inváznych druhov živočíchov.
Komisia pripomenula, že počas 33 rokov svojej existencie sa z programu LIFE spolufinancovalo vyše 6500 projektov v oblasti životného prostredia a klímy v celej EÚ a pridružených krajinách.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)