EÚ a Argentína chcú zvýšiť dodávky surovín

Buenos Aires 14. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) a Argentína chcú posilniť dodávateľské reťazce v prípade nerastných surovín. Dohodli sa na tom v utorok (13. 6.) predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a argentínsky prezident Alberto Fernández na stretnutí v Buenos Aires, kde podpísali deklaráciu o zámere. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa von der Leyenovej budú mať obe strany prospech zo spoločného budovania hodnotových reťazcov, ktoré idú nad rámec obyčajného využívania surovín.



Argentína má obzvlášť veľký potenciál v oblasti obnoviteľných energií a surovín.



"Lítium, meď, zelený vodík - to sú veci, ktoré Európa potrebuje a ktoré môže Argentína dodať," vyhlásil Fernández a dodal, že je jeho krajina pripravená ďalej rozširovať obchodnú výmenu s EÚ.



Von der Leyenová, ktorá je na turné po Latinskej Amerike, opäť vyzvala na rýchle zavedenie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur alebo Spoločným trhom juhu (Mercado Común del Sur), ktoré tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj. "Dohoda môže uvoľniť doposiaľ nevyužitý potenciál," povedala.



Fernández však naliehal na úpravy zmluvy. "Dohoda musí brať do úvahy asymetrie medzi EÚ a Mercosurom," poznamenal a upozornil, že ak nedôjde k úprave, dohoda by mohla EÚ prospieť viac ako združeniu Mercosur.



EÚ dosiahla dohodu so skupinou Mercosur v roku 2019, takmer po 20 rokoch vyjednávaní, ale doteraz nebola ratifikovaná. Musia ju totiž podpísať všetky členské štáty EÚ, niektoré však chcú chrániť svoje trhy, iné sa zase obávajú zmiernenia pracovných alebo environmentálnych noriem.



Ratifikácia zmluvy by vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete so 780 miliónmi obyvateľov. Jej hlavným účelom je zníženie ciel a podpora obchodu.