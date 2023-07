EÚ a Argentína podpísali dohodu o spolupráci v energetike

Brusel 17. júla (TASR) - Európska únia a Argentína v pondelok využili bruselský samit EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku CELAC na podpis memoranda o porozumení v oblasti energetickej spolupráce.



Memorandum podpísala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová s prezidentom Argentíny Albertom Fernándezom za prítomnosti eurokomisárky pre energetiku Kadri Simsonovej a argentínskeho ministra zahraničných vecí Santiaga Cafiera.



Dohoda sa zameriava na kľúčové oblasti spolupráce vrátane obnoviteľnej energie a vodíka a na zníženie emisií metánu. Zdôrazňuje tiež, že je dôležité zabezpečiť, aby prechod na čistú energiu bol sociálne spravodlivý.



"Naša spolupráca v oblasti energetiky je obzvlášť sľubnou oblasťou na zabezpečenie spravodlivého a čistého prechodu na oboch našich kontinentoch. Memorandum o porozumení bude viesť a formovať našu spoluprácu v nasledujúcich rokoch. Je to dôležitý krok pri zavádzaní investičnej agendy globálnej brány EÚ a pomôže nám dosiahnuť naše ciele v oblasti klímy a energetiky," vysvetlila von der Leyenová v správe pre médiá.



Podľa memoranda o porozumení EÚ a Argentína budú spolupracovať na vývoji a podpore obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti, ako aj pri využívaní vodíka a jeho derivátov v aplikáciách, ako sú priemyselné procesy, doprava a skladovanie energie.



Obe strany sa zaviazali, že sa budú snažiť znížiť úniky metánu v dodávateľskom reťazci fosílneho plynu na maximálnu technicky možnú úroveň. Spoločne preskúmajú nové technológie na zníženie odvetrávania a spaľovania a budú pracovať na integrácii regenerovaného metánu do dodávateľského reťazca s cieľom znížiť škodlivé emisie a zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca zemného plynu.



Memorandum zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby budúce investície do sľubných projektov alebo činností boli v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi oboch strán, zohľadňovali obavy z degradácie biodiverzity a zabezpečili ochranu, zachovanie a obnovu vodných systémov a ekosystémov súvisiacich s vodou a zaistili spravodlivý energetický prechod, ktorý rešpektuje záujmy miestnych komunít.











