EÚ a Británia budú pokračovať v rokovaniach o dohode od polovice tohto

Brusel 2. novembra (TASR) - Vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Británie budú v pondelok pokračovať v Bruseli v rozhovoroch o obchode po brexite približne do polovice týždňa. Uviedli to cez víkend zdroje z oboch strán. To signalizuje, že sa stále snažia zabrániť škodlivému ukončeniu doterajších väzieb, za menej ako deväť týždňov, bez dohody o nových vzťahoch.



Rozhovory, intenzívne a tajné, sú poslednou snahou o uzavretie novej dohody o partnerstve, keď sa koncom tohto roka skončí prechodné obdobie po vystúpení Británie z EÚ.



Ak strany prekonajú sporné body, nová dohoda sa bude týkať všetkého, od obchodu a energií po dopravu a rybolov. Ale ak zlyhajú, od 1. januára 2021 budú zavedené clá a kvóty, ktoré spôsobia škody v obchode s tovarom a službami v odhadovanej ročnej výške 900 miliárd USD (769,36 miliardy eur).



Diplomatický zdroj EÚ a predstaviteľ Spojeného kráľovstva potvrdili, že po víkendovom kole rozhovorov budú rokovania pokračovať v pondelok v Bruseli. Informácie o postupe a šanciach na dohodu sa očakávajú v stredu alebo vo štvrtok (4. alebo 5. 11.), dodali.



Európsky vyjednávač pre brexit Michel Barnier v piatok (30. 10.) skonštatoval, že do uzavretia dohody „zostáva ešte veľa urobiť“.



Ďalší diplomat z EÚ, ktorý sleduje rokovania, cez víkend povedal, že rozhovory o najcitlivejších otázkach vrátane rybolovu, pravidiel hospodárskej súťaže a spôsobu riešenia sporov v budúcnosti sú stále komplikované.



Obe strany však predtým signalizovali svoju pripravenosť na kompromisy v oblasti rybolovu, čo je politicky citlivá otázka pre Britániu a Francúzsko, ako aj pre niekoľko ďalších štátov EÚ. Minulý týždeň sa dokonca objavili správy, že Paríž už pripravuje základy pre dohodu.



Čas sa však kráti, v dôsledku čoho sú finančné trhy a firmy čoraz nervóznejšie, pretože Britániu a EÚ čakajú tri hlavné scenáre: dohoda tento rok, ktorá zachráni voľný obchod, búrlivý rozchod, zbabraná dohoda o budúcich väzbách len v niektorých oblastiach, zatiaľ čo zvyšok ostane visieť vo vzduchu.



(1 EUR = 1,1698 USD)