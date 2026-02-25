< sekcia Ekonomika
EÚ a Británia podpísali dohodu v oblasti hospodárskej súťaže
Komisia zdôraznila, že je to prvá špecializovaná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa plne zameriava na spoluprácu v oblasti hospodárskej súťaže po tom, ako Briti vystúpili z Únie.
Autor TASR
Brusel 25. februára (TASR) - Európska komisia (EK) a Spojené kráľovstvo v stredu podpísali Dohodu o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Dohoda stanovuje nový a jasný rámec pre spoluprácu v otázkach hospodárskej súťaže medzi EK a orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov EÚ na jednej strane a Úradom pre hospodársku súťaž a trhy Spojeného kráľovstva na strane druhej. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že je to prvá špecializovaná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa plne zameriava na spoluprácu v oblasti hospodárskej súťaže po tom, ako Briti vystúpili z Únie.
Dohoda stanovuje jasné zásady spolupráce. EÚ a Spojené kráľovstvo sa budú navzájom informovať o významných antitrustových vyšetrovaniach a vyšetrovaniach fúzií a v prípade potreby koordinovať svoje úsilie. Dohoda stanovuje povinnosť orgánov hospodárskej súťaže chrániť dôvernosť zdieľaných informácií. Pred zdieľaním dôverných informácií medzi orgánmi hospodárskej súťaže bude potrebný súhlas spoločností, ktoré poskytli dôverné informácie.
Táto dohoda bude „doplnková“ k Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá v širšom zmysle poskytuje základ pre spoluprácu a koordináciu v oblasti hospodárskej súťaže. Podpísaním tejto dohody obe strany robia ďalší krok k implementácii Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.
Komisia spresnila, že dohoda nadobudne platnosť po tom, ako EÚ aj Spojené kráľovstvo ukončia svoje ratifikačné postupy. Dohodu musí odobriť Rada EÚ (členské štáty) aj Európsky parlament.
EÚ už má uzavreté dohody o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže s USA (1991), Kanadou (1999), Japonskom (2003), Južnou Kóreou (2009) a Švajčiarskom (2013). Všetky tieto dohody stanovujú, ako môže EÚ spolupracovať s orgánmi hospodárskej súťaže z rôznych jurisdikcií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia zdôraznila, že je to prvá špecializovaná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa plne zameriava na spoluprácu v oblasti hospodárskej súťaže po tom, ako Briti vystúpili z Únie.
Dohoda stanovuje jasné zásady spolupráce. EÚ a Spojené kráľovstvo sa budú navzájom informovať o významných antitrustových vyšetrovaniach a vyšetrovaniach fúzií a v prípade potreby koordinovať svoje úsilie. Dohoda stanovuje povinnosť orgánov hospodárskej súťaže chrániť dôvernosť zdieľaných informácií. Pred zdieľaním dôverných informácií medzi orgánmi hospodárskej súťaže bude potrebný súhlas spoločností, ktoré poskytli dôverné informácie.
Táto dohoda bude „doplnková“ k Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá v širšom zmysle poskytuje základ pre spoluprácu a koordináciu v oblasti hospodárskej súťaže. Podpísaním tejto dohody obe strany robia ďalší krok k implementácii Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.
Komisia spresnila, že dohoda nadobudne platnosť po tom, ako EÚ aj Spojené kráľovstvo ukončia svoje ratifikačné postupy. Dohodu musí odobriť Rada EÚ (členské štáty) aj Európsky parlament.
EÚ už má uzavreté dohody o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže s USA (1991), Kanadou (1999), Japonskom (2003), Južnou Kóreou (2009) a Švajčiarskom (2013). Všetky tieto dohody stanovujú, ako môže EÚ spolupracovať s orgánmi hospodárskej súťaže z rôznych jurisdikcií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)