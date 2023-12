EÚ a Británia sa dohodli na odklade cla pre elektromobily

Londýn 21. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a Veľká Británia sa vo štvrtok dohodli, že výrobcom elektrických áut poskytnú čas do konca roka 2026 na splnenie pravidiel o pôvode, vďaka čomu sa odkladá zavedenie ciel na tieto vozidlá v obchode so Spojeným kráľovstvom. Clá sa mali podľa pôvodného plánu uplatňovať od 1. januára 2024. Odklad ušetrí výrobcom a spotrebiteľom dodatočné náklady vo výške až 4,3 miliardy libier (4,97 miliardy eur), uviedla britská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predĺženie časového plánu zavedenia ciel navrhla Únia začiatkom tohto mesiaca. Následne ho predložila Rade EÚ, ktorá ho vo štvrtok schválila. Britský premiér Rishi Sunak označil dohodu za prelom, ktorá prináša odvetviu obrovskú úľavu. Stellantis, jedna z najväčších automobilových skupín na svete, v máji varovala, že ak by sa pravidlá zaviedli už v roku 2024, hrozilo by zatvorenie britských automobiliek. Podobné obavy vyjadrili aj mnohí ďalší zástupcovia odvetvia.



Nové colné pravidlá mali podľa pôvodných plánov Bruselu vstúpiť do platnosti 1. januára budúceho roka v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V prípade motorových vozidiel to znamená, že ak najmenej 45 percent ich hodnoty nebudú tvoriť diely pochádzajúce z EÚ alebo Británie, budú podliehať clu vo výške 10 percent. Výrobu batérií a iných komponentov pre elektrické autá sa však v EÚ ani Británii zatiaľ nepodarilo zvýšiť na potrebnú úroveň.



(1 EUR = 0,86555 GBP)