EÚ a Británia sa rozchádzajú v kľúčových bodoch dohody o obchode

Brusel 23. novembra (TASR) - Európska únia a Británia sa stále rozchádzajú v názoroch na kľúčové body v otázke obchodu, ale obe strany sa usilujú o dosiahnutie dohody. Vyhlásil to v pondelok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier po obnovení rozhovorov.



Írsky premiér Micheál Martin však stále dúfa, že sa do konca týždňa objaví obrys dohody o voľnom obchode po brexite. „Času je málo. Základné rozdiely stále pretrvávajú, naďalej však tvrdo pracujeme na dosiahnutí dohody,“ povedal Barnier.



Vyjednávači z oboch strán obnovili v pondelok rozhovory o podobe nových vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. O niekoľko týždňov, 31. decembra 2020, totiž vyprší prechodné obdobie, počas ktorého pokračuje obchod ako za čias členstva Británie v bloku.



Rovnako ako v uplynulých týždňoch sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na rozdelenie kvót na rybolov a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže vrátane regulácie štátnej pomoci.



Osobné stretnutia boli pozastavené minulý týždeň po pozitívnom teste jedného z členov európskeho tímu na nový koronavírus. Obnovia sa, až keď to bude „bezpečné“, uviedol zdroj oboznámený so situáciou pod podmienkou anonymity. „Rozdiely v názoroch na rovnaké podmienky na podnikanie a rybolov zostávajú veľké,“ uviedol ďalší zdroj z EÚ.



Britské noviny Sun cez víkend informovali, že vyjednávači skúmali klauzulu, ktorá by umožnila opätovné prerokovanie akýchkoľvek nových návrhov v otázke rybolovu o niekoľko rokov.



Tretí zdroj z EÚ potvrdil, že sa o takomto nápade diskutuje, dodal však, že blok trval na jeho spojení s celkovou obchodnou dohodou, čo znamená, že o rybolove bude možné opätovne rokovať len spolu s ostatnými obchodnými pravidlami.



„Musíme zachovať spojenie medzi pravidlami rybolovu a obchodu, toto sa dodáva v balíku,“ vyhlásil. Dodal, že každoročné opätovné prerokovanie len kvót na rybolov je pre európsky blok „zarúbaná cesta“.



Rybolov je zvlášť citlivou otázkou pre Francúzsko. Thierry Breton, francúzsky zástupca v Európskej komisii, minulý týždeň poznamenal, že dohoda o brexite by nemala zahŕňať klauzulu o revízii každý rok či dva, pretože firmy potrebujú predvídateľnosť.