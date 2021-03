EÚ a Británia smerujú k dohode o spolupráci regulačných úradov

Brusel 4. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) a Británia smerujú k schváleniu dohody o spolupráci regulačných úradov v oblasti finančných služieb. Postup Spojeného kráľovstva v Severnom Írsku však sťažuje budovanie dôvery. Uviedla to vo štvrtok eurokomisárka Mairead McGuinnessová, ktorá má na starosti finančnú politiku bloku, na podujatí spoločnosti Politico. "Sme na dobrej ceste," povedala McGuinnessová.



Britská vláda však jednostranne predĺžila ochrannú lehotu na kontroly dovozu potravín do Severného Írska, čím podľa Bruselu porušila podmienky dohody o tzv. rozvode. "Takéto veci nepomáhajú budovať dôveru," dodala McGuinnessová.



Dohoda o obchode medzi EÚ a Britániou, ktorá platí od 1. januára, sa nevzťahuje na finančné služby. Londýnska finančná štvrť City tak prišla o úplný prístup na trh svojho najväčšieho zákazníka.



Obchodovania s akciami a tzv. swapy v eurách sa preto po brexite presunuli z Londýna na kontinent. Brusel udelil City iba obmedzený prístup k niektorým obchodom na základe tzv. systému rovnocennosti.



Podľa McGuinnessovej cieľom nie je uzavrieť v krátkom čase dohodu o balíku opatrení, ktorá by City znova otvorila jednotný trh bloku, ale dosiahnuť dobrú dohodu o ekvivalencii. Poznamenala tiež, že Británia stále neposkytuje EÚ všetky informácie o zámeroch odchýliť sa od európskych pravidiel.



Británia napríklad oznámila plány na uľahčenie pravidiel pre kótovanie akcií na burze, aby sa stala atraktívnejšou pre nové firmy z oblasti finančných technológií a lepšie konkurovala EÚ, USA a Ázii. "Je zrejmé, že niečo také sa odrazí na našom rozhodovaní," povedala McGuinnessová.



Britský minister financií Rishi Sunak v stredu (3. 3.) centrálnej banke Bank of England povedal, aby bola kreatívna v rámci snahy o udržanie konkurencieschopnosti londýnskeho City po brexite.