EÚ a Británia sú tesne pred uzavretím rokovaní o obchodnej dohode

Brusel 24. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a Británia sú tesne pred uzavretím postbexitových rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch. Obe strany už vyriešili aj posledný sporný bod, ktorým bol rybolov, a vo štvrtok by mali oznámiť uzavretie obchodnej dohody.



Brusel a Londýn sa podľa všetkého dohodli na tom, že EÚ si v najbližších piatich rokoch zachová 75 % zo svojho prístupu k britským vodám, povedal v rozhovore pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk nemecký europoslanec za FDP Alexander Lambsdorff.



"To je samozrejme oveľa viac než Francúzi, Španieli, Portugalci, Holanďania a Belgičania mohli očakávať," uviedol Lambsdorff. "To bol najproblematickejší bod až do konca," dodal.



Po prelome v oblasti férovej hospodárskej súťaže a riešenia sporov boli kvóty na rybolov posledným sporným bodom v rokovaniach. Podľa mediálnych správ by sa vo štvrtok ráno mali po telefóne spojiť šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a britský premiér Boris Johnson. Johnson by mal potom ešte predpoludním vystúpiť na tlačovej konferencii.



Podľa agentúry Bloomberg sú EÚ a Spojené kráľovstvo tesne pred oznámením obchodnej dohody. Dohoda umožní obchod bez ciel a kvót rovnako ako spoluprácu v oblastiach od bezpečnosti po letectvo.



Návrh dohody bol načrtnutý už v stredu (23. 12.). Vyjednávači pracovali na jej finalizácii a presnom znení aj počas noci a ešte aj vo štvrtok ráno v sídle Európskej komisie. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou nič nenasvedčuje tomu, že rokovania by v tejto fáze ešte mohli stroskotať.



Britský kabinet sa so stavom rokovaní oboznámil prostredníctvom konferenčného hovoru a bruselskí predstavitelia informovali európske vlády. Finálny dokument potom ešte bude musieť schváliť Johnson, vlády členských štátov EÚ rovnako ako parlamenty na oboch stranách.