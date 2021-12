EÚ a Británia zatiaľ nevyriešili spor o obchode v Severnom Írsku

Londýn 2. decembra (TASR) - Británia a Európska únia (EÚ) pravdepodobne do konca tohto roka nevyriešia všetky problémy v ich spore o podmienky obchodu v Severnom Írsku. Aj keď sa na rokovaniach dosiahol pokrok. Vyhlásil to vo štvrtok írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney na britsko-írskej medzivládnej konferencii v Londýne.



Skonštatoval tiež, že medzi oboma stranami pretrvávajú vážne rozdiely v otázke protokolu o Severnom Írsku. "V posledných týždňoch nedošlo k prelomovému momentu, ale myslím si, že došlo k hlbšiemu pochopeniu pozícií toho druhého," povedal.



V súvislosti s tým, či si myslí, že všetky problémy týkajúce sa protokolu môžu byť vyriešené do konca roka, uviedol, že podľa neho "je to veľmi náročné a je nepravdepodobné, že sa to stane."



Británia opustila EÚ minulý rok. V rámci severoírskeho protokolu zostala jej provincia Severné Írsko v európskej colnej únii, aby mohli tovary medzi Írskou republikou a britskou provinciou prúdiť bez ciel. To však znamená, že sa colné kontroly vykonávajú na hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a jeho provinciou Severné Írsko, teda na vstupe do colnej únie EÚ, čo prinieslo byrokraciu a problémy s dodávkami pre niektoré firmy.



Londýn tvrdí, že kontroly sú neprimerané a zvyšujú napätie v Severnom Írsku, čím ohrozujú mierovú dohodu z roku 1998. Pohrozil tiež, že by mohol aktivovať tzv. článok 16, ktorý umožňuje jednostranne odstúpiť od severoírskeho protokolu.



Minulý mesiac sa Británia a EÚ dohodli, že zintenzívnia úsilie o vyriešenie problému.



Britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis na britsko-írskej medzivládnej konferencii povedal, že Londýn by radšej našiel riešenie problémov, ale v prípade potreby by mohol prijať jednostranné rozhodnutie.



Použitie článku 16 by vyvolalo odvetné opatrenia EÚ a mohlo by vyústiť do obchodnej vojny medzi Spojeným kráľovstvom a 27-členným blokom. "Spustenie článku 16, podľa môjho názoru z pohľadu EÚ, nás posunie do nového priestoru, kam nechceme ísť, pretože si myslím, že to bude signál, že vyjednávanie zlyhalo," povedal Coveney.



Británia v uplynulých týždňoch zmiernila ostrý ton voči EÚ. Minister Lewis vo štvrtok tiež povedal, že je „optimistom“, pokiaľ ide o výsledok rozhovorov, ktoré brzdí aj odmietavý postoj Británie k požiadavke, aby v obchodných sporoch rozhodoval Najvyšší súd EÚ.



Lewis a Coveney odmietli potvrdiť správu v novinách Financial Times, že obavy USA z vplyvu sporu na mier v Severnom Írsku viedli Washington k tomu, aby pozastavil zrušenie ciel na dovoz britskej ocele do Spojených štátov, ako to urobil v prípade ocele z EÚ.