EÚ a Čile sa dohodli na dodávke cenných surovín pre Úniu

Brusel 18. júla (TASR) - Na okraj dvojdňového samitu EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli došlo v utorok k podpisu memoranda o porozumení medzi EÚ a Čile o vytvorení partnerstva v oblasti udržateľných hodnotových reťazcov surovín.



Memorandum v mene EÚ podpísal eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton a za Čile minister zahraničných vecí Alberto van Klaveren Stork. Podpisu zmluvy asistovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident Čile Gabriel Boric.



Eurokomisia spresnila, že v súlade so stratégiou Globálnej brány EÚ a so zákonom o kritických surovinách sa nové partnerstvo zameriava na prehĺbenie spolupráce v oblasti udržateľných surovinových hodnotových reťazcov, ktoré sú nevyhnutné pre čistú energiu a digitálny prechod. Podporí tiež rozvoj konkurencieschopného a udržateľného priemyslu na spracovanie surovín a miestnej pridanej hodnoty v ťažobnom sektore, vytváranie kvalitných pracovných miest a udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, ktorý bude obojstranne výhodný.



Nové partnerstvo sa sústreďuje na päť oblastí. Patrí medzi ne integrácia udržateľných surovinových hodnotových reťazcov, a to aj prostredníctvom spoločného vývoja projektov, nových obchodných modelov, podpory a uľahčenia obchodných a investičných prepojení. Ďalej to je spolupráca v oblasti výskumu a inovácií v hodnotových reťazcoch surovín, vrátane minimalizácie environmentálnej a klimatickej stopy a spolupráca pri využívaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií a zosúladení s medzinárodnými normami. Ďalšími oblasťami sú nasadenie tvrdej a mäkkej infraštruktúry pre rozvoj projektov pri minimalizácii ich vplyvu na životné prostredie a klímu či posilnenie kapacít, odborného vzdelávania a prípravy a rozvoja zručností v rámci udržateľných hodnotových reťazcov surovín v súlade s medzinárodnými pracovnými normami.



Ako ďalší krok sa EÚ a Čile zaviazali vypracovať operačný plán, ktorý bude zahŕňať činnosti spolupráce, ktoré vykonajú zainteresované strany z členských štátov EÚ a Čile a budú podporované investičnou agendou EÚ Global Gateway Investment pre Latinskú Ameriku a Karibik.



Komisia pripomenula, že kritické a strategické suroviny sú nevyhnutné pre širokú škálu strategických sektorov vrátane priemyslu s nulovou uhlíkovou stopou, digitálneho priemyslu, letectva a obrany. Dopyt po kritických surovinách sa drasticky zvyšuje, pričom Európa sa stále spolieha na ich dovoz. EÚ potrebuje zmierniť riziká pre dodávateľské reťazce súvisiace s takýmito strategickými závislosťami, aby zvýšila svoju hospodársku odolnosť a zároveň dosiahla svoje klimatické a digitálne ciele.