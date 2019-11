EÚ a Čína majú dohodu o ochrane 100 tovarov so zemepisným označením

Brusel 6. novembra (TASR) - Európska únia a Čína uzavreli rokovania o bilaterálnej dohode, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v EÚ. Slovensko je na zozname s vínami z Tokajskej oblasti. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) v správe pre médiá.



Cieľom dohody je boj proti rôznym obmedzovaniam a podvodom. Podľa správy EK uvedená "prelomová dohoda" povedie k recipročným obchodným výhodám a dopytu po kvalitných výrobkoch na oboch stranách. Dohoda má byť potvrdením skutočnosti, že obe strany dodržiavajú medzinárodné pravidlá ako základ pre obchodné vzťahy.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan po skončení svojej dvojdňovej návštevy v Číne (4. - 5. 11.) uviedol, že európske výrobky so zemepisným označením sú známe svojou kvalitou na celom svete a spotrebitelia sú ochotní platiť vyššiu cenu, lebo dôverujú pôvodu a pravosti týchto výrobkov.



"Spomínaná dohoda potvrdzuje náš záväzok úzko spolupracovať s našimi globálnymi obchodnými partnermi, ako je Čína. Je to výhodné pre obe strany. Posilňujeme tak náš obchodný vzťah, z čoho budú mať prospech naše poľnohospodárske a potravinárske odvetvia, ako aj spotrebitelia na oboch stranách," opísal situáciu Hogan.



Čína je druhou destináciou na vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ. Vývozy do tejto krajiny mali v období 12 mesiacov (od septembra 2018 do augusta 2019) hodnotu 12,8 miliardy eur. Je to aj druhá destinácia vývozu výrobkov EÚ chránených ako zemepisné označenia, čo predstavuje 9 % hodnoty vývozu. Ide najmä o vína, agropotravinové výrobky a liehoviny.



Čínsky trh sa z hľadiska európskych potravín a nápojov rýchlo rozvíja. Čínska stredná trieda, ktorá obľubuje energetické, kvalitné a pravé európske výrobky, sa stále rozširuje. Zároveň má Čína vlastný etablovaný systém zemepisných označení, o ktorom sa európski spotrebitelia budú môcť vďaka tejto dohode dozvedieť viac.



Zemepisné označenia EÚ, ktoré sa majú chrániť v Číne, zahŕňajú výrobky ako Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma či Queso Manchego. Slovensko je na zozname s vínami z Tokajskej oblasti, Česi sa môžu presadiť v Číne Českobudějovickým pivom a Žateckým chmeľom. Medzi čínskymi výrobkami s podobnou ochranou sú Pisian Dou Ban (fazuľový krém Pisian), Anži Baj Čcha (bledý čaj Anži Baj Čcha), Panžin Da Mi (ryža Panžin) alebo Ančchu Da Žang (zázvor Ančchu).



Po ukončení rokovaní dohoda prejde právnou kontrolou. Na strane EÚ bude potrebný súhlas Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty). Očakáva sa, že dohoda nadobudne účinnosť do konca roka 2020.



Obe strany sa zhodli na tom, že štyri roky po nadobudnutí jej platnosti sa rozsah pôsobnosti dohody rozšíri na ďalších 175 názvov zemepisných označení - pre každú zo strán.



Spolupráca medzi EÚ a Čínou v oblasti zemepisných označení sa začala pred viac ako 10 rokmi - v roku 2006. To viedlo k registrácii a ochrane 10 zemepisných označení na oboch stranách v roku 2012, čo bol východiskový bod pre súčasnú spoluprácu.



V EÚ je v súčasnosti viac ako 3300 tovarov, ktoré sú zaregistrované ako chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo chránené označenie pôvodu (CHOP). V EÚ je chránených ďalších 1250 názvov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, najmä vďaka dvojstranným dohodám, ako je aj tá s Čínou. Trh so zemepisnými označeniami EÚ má hodnotu približne 74,8 miliardy eur a tieto komodity spoločne predstavujú 15,4 % celkového vývozu potravín a nápojov z EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)