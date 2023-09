EÚ a Čína obnovia výmeny informácií o makroekonomických otázkach

Peking 25. septembra (TASR) - Čína a Európska únia (EÚ) obnovia pravidelné výmeny informácií o makroekonomických otázkach. Uviedol to v pondelok eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis po rokovaniach v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Dohodli sme sa na obnovení pravidelnej výmeny s cieľom prediskutovať makroekonomické otázky," povedal Dombrovskis na spoločnej tlačovej konferencii s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom.



"Ekonomická výkonnosť Číny je rozhodujúca aj pre širšiu globálnu ekonomiku," pripomenul eurokomisár.



Čínsky vicepremiér však využil tlačovú konferenciu aj na to, aby opäť vyjadril "silnú nespokojnosť" s rozhodnutím EÚ vyšetrovať dotácie Pekingu na elektrické vozidlá (EV).



"Čína opäť vyjadruje svoje veľké obavy a silnú nespokojnosť s plánom EÚ začať antisubvenčné vyšetrovanie čínskych elektrických vozidiel," povedal Che Li-feng.



Eurokomisár pre obchod zase predtým v prejave na univerzite v Pekingu poukázal na nejasné pravidlá a politizáciu obchodu v Číne. Pripomenul, že európske spoločnosti tak majú problém pochopiť svoje záväzky, čo vyvoláva pochybnosti o ich budúcnosti v ázijskej krajine.



A zároveň fakt, že Čína neodsúdila ruskú vojnu na Ukrajine predstavuje "reputačné riziko" pre druhú najväčšiu svetovú ekonomiku.



Dombrovskisa zdôraznil, že transparentnosť a otvorenosť sú "z dlhodobého hľadiska víťaznou stratégiou". Poukázal na to v čase, keď obchodné napätie medzi európskym blokom a Čínou narastá.



"Čína prechádza náročným transformáciou z ekonomiky založenej na investíciách na ekonomiku so širokým základom, preto musí zostať otvorená," vyhlásil.



Dombrovskisova štvordňová cesta nasleduje po správe Obchodnej komory EÚ, podľa ktorej je dôvera európskych podnikateľov pôsobiacich v ázijskej krajine najnižšia za celé roky. Prispelo k tomu aj rozhodnutie Bruselu začať vyšetrovať čínske dotácie na výrobu elektromobilov. Mohlo by totiž viesť k tomu, že sa Brusel pokúsi chrániť európskych výrobcov zavedením represívnych ciel na vozidlá, o ktorých sa domnieva, že sa nespravodlivo predávajú za nižšiu cenu.



"Dúfame, že zo strany EÚ sa bude tento problém riešiť opatrne a bude naďalej udržiavať voľný a otvorený trh," dodal Che Li-feng.