EÚ a Čína sa blížia k vyriešeniu sporu o clá na elektrické vozidlá

Brusel 25. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a Čína sa blížia k vyriešeniu sporu o clá na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v ázijskej krajine do európskeho bloku. Povedal to koncom minulého týždňa Bernd Lange, predseda výboru pre medzinárodný obchod v Európskom parlamente, pre nemeckú televíziu NTV. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Stále rokujeme aj s čínskou stranou vo veci elektromobilov. Sme blízko k dohode. Čína by sa mohla zaviazať, že bude v EÚ ponúkať elektrické autá za určitú minimálnu cenu. Tým by sa odstránilo narušenie hospodárskej súťaže nespravodlivými dotáciami, pre ktoré boli v EÚ pôvodne zavedené colné tarify," uviedol Lange bez ďalších podrobností.



Európska únia minulý mesiac rozhodla o zvýšení ciel na elektrické vozidlá vyrobené v Číne až na 45,3 %. Tento krok však rozdelil Európu a vyvolal odvetné opatrenia zo strany Pekingu. Čína zároveň podala žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti clám s odôvodnením, že im chýba právny základ a porušujú obchodné predpisy.



Colné tarify nadobudli účinnosť 30. októbra. Brusel ako dôvod uviedol nespravodlivé dotácie pre výrobcov elektrických áut v Číne.



Napriek tomu, že clá nadobudli platnosť, obe strany pokračujú v rokovaniach s cieľom nájsť riešenie. To vyvoláva nádeje predovšetkým medzi nemeckými výrobcami automobilov, ktorí sú silne závislí od čínskeho trhu, že bude možné zabrániť obchodnej vojne.