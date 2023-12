EÚ a Čína sa na samite snažia vyriešiť nezhody

Peking 7. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a Čína musia vyriešiť svoje nezhody. Vyhlásila to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. A čínsky prezident Si Ťin-pching uviedol, že Čína a Európa by sa nemali navzájom vnímať ako rivali a nemali by sa zapájať do konfrontácie pre ich odlišné politické systémy. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Prezident na prvom osobnom samite EÚ - Čína po viac ako štyroch rokoch povedal, že Čína je ochotná urobiť z EÚ kľúčového hospodárskeho a obchodného partnera a spolupracovať v oblasti vedy a techniky vrátane umelej inteligencie. A vyzval EÚ, aby "odstránila všetky druhy zasahovania" do bilaterálnych vzťahov.



Von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell sa na svojej jednodňovej návšteve v Pekingu stretnú aj s čínskym premiérom Li Čchiangom. Obe strany sa pred samitom snažili bagatelizovať očakávania. Čína a EÚ zintenzívnili diplomatické snahy o nápravu poškodených vzťahov, pričom niekoľko eurokomisárov navštívilo Peking, aby obnovili dialóg na vysokej úrovni.



Von der Leyenová v prejave poukázala na fakt, že medzi oboma stranami "existuje jasná nerovnováha a rozdiely, ktoré je potrebné riešiť". Michel zase uviedol, že blok sa snaží o "stabilný a vzájomne výhodný" vzťah s Čínou.



Deň pred samitom v Pekingu Taliansko oznámilo, že formálne odstúpilo od čínskej tzv. Novej hodvábnej cesty. Jej cieľom je rozšíriť vplyv Číny v zámorí. Peking to kritizoval.



EÚ dúfa, že samit poskytne príležitosť na diskusiu o oblastiach spoločného záujmu. Na programe sú však aj chúlostivé témy, od ľudských práv a pokračujúcich vzťahov Pekingu s Ruskom napriek vojne na Ukrajine až po prehlbujúci sa obchodný deficit medzi EÚ a Čínou, ktorý už dosiahol takmer 400 miliárd eur. To podľa Bruselu odráža obmedzenia, ktorým čelia európske firmy na čínskom trhu.



Von der Leyenová tento týždeň varovala, že blok nebude tolerovať túto nerovnováhu donekonečna. "Máme nástroje na ochranu nášho trhu," povedala AFP. Peking na to reagoval vyhlásením, že snahy bloku obmedziť vývoz citlivých technológií do Číny pri vyrovnávaní obchodného schodku "nedávajú zmysel".



Čína je tiež proti vyšetrovaniu EÚ v prípade dotácií pre čínskych výrobcov elektrických vozidiel aj proti politike bloku na zníženie závislosti od čínskeho dovozu, najmä kritických surovín po tom, ako vojna na Ukrajine odhalila energetickú závislosť EÚ od Ruska.



Čína neodsúdila inváziu Ruska na Ukrajinu a v októbri privítala prezidenta Vladimira Putina, pričom Si Ťin-pching ocenil ich "hlboké priateľstvo". Vzťahy medzi EÚ a Čínou sú však napäté a podľa analytikov je nepravdepodobné, že obe strany dostanú od druhej strany to, čo chcú. Európsky predstaviteľ začiatkom tohto týždňa v Bruseli novinárom povedal, že "neexistuje jediný vynikajúci výsledok, ktorý by bol korunou samitu", a dodal, že spoločné vyhlásenie nebude.



EÚ chce, aby Peking využil svoj vplyv na Rusko na zastavenie vojny. Hlavným cieľom cesty bude naliehať na Si Ťin-pchinga, aby zastavil export európskych produktov z Číny do Ruska, ktoré Moskva používa na vojnové účely. Brusel zatiaľ vynechal čínske firmy, ktoré ich exportujú, zo svojho najnovšieho balíka sankcií voči Rusku.