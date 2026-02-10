< sekcia Ekonomika
EÚ a Egypt spúšťajú spoluprácu v oblasti udržateľnej energie
Projekty budú realizované v rámci nadchádzajúcej Transstredomorskej iniciatívy pre spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií (T-MED) v rámci Paktu pre Stredomorie.
Autor TASR
Brusel 10. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila spustenie dvoch projektov v Egypte v celkovej hodnote 124,3 milióna eur zameraných na rozvoj obnoviteľnej energie v tejto krajine. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Podľa tlačovej správy EK sumou 34,3 milióna eur Európska únia (EÚ) podporí projekt Sokhna Green Ammonia, ktorého cieľom je urýchliť rozvoj a zavádzanie zeleného vodíka a súvisiacich iniciatív v oblasti obnoviteľnej energie. Zvyšnými 90 miliónmi eur EÚ prispeje do programu modernizácie a rozšírenia egyptskej rozvodnej siete, ktorého cieľom je pomôcť Egyptu splniť jeho cieľ v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030 pridaním 22 GW čistej energie do národných sietí.
Oba projekty budú realizované v rámci nadchádzajúcej Transstredomorskej iniciatívy pre spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií (T-MED) v rámci Paktu pre Stredomorie. Cieľom paktu je mobilizovať súkromné investície a podporiť potenciál obnoviteľných zdrojov energie v stredomorskom regióne prostredníctvom projektov v oblasti elektrických sietí a výroby čistých technológií.
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová v správe pre médiá skonštatovala, že stredomorská oblasť má obrovský a nevyužitý potenciál obnoviteľnej energie. Spresnila, že EÚ čoskoro spustí T-MED, kľúčovú iniciatívu v rámci Paktu pre Stredomorie, s cieľom podporiť južných partnerov prostredníctvom obojstranne výhodných investícií. Plánované investície podľa jej slov prilákajú súkromné financovanie a posilnia spoluprácu v celom regióne.
Projekty finančne podporené EÚ boli v utorok prezentované na konferencii „Egyptský výhľad pre udržateľnú energiu do roku 2040: Spolupráca pre spoločnú prosperitu“ v Káhire, ktorú spoločne organizujú EÚ a egyptská vláda. Komisia pripomenula, že obe strany v súčasnosti rozvíjajú spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
