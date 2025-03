EÚ a Európska investičná banka chystajú platformu pre dostupné bývanie

Brusel/Luxemburg 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spolu so skupinou Európskej investičnej banky (EIB) položia základy novej celoeurópskej investičnej platformy pre dostupné a udržateľné bývanie, ktorá môže združiť okolo 10 miliárd eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen sa spojil so šéfkou skupiny EIB Nadiou Calviňovou, aby položili základy celoeurópskej investičnej platformy pre dostupné a udržateľné bývanie.



V rámci prebiehajúceho fóra EIB v Luxemburgu skupina EIB oznámila, že čoskoro spustí Akčný plán na podporu bývania. Plán zahŕňa nový portál komplexného centra pre bývanie poskytujúci poradenstvo a financie na podporu inovácií v stavebnom sektore, výstavbu cenovo dostupných domov a investície do energetickej účinnosti a renovácie bytového fondu v celej EÚ.



EIB spresnila, že v najbližších dvoch rokoch plánuje investície do tejto oblasti vo výške okolo 10 miliárd eur. Táto suma podporí miestne a národné snahy o výstavbu cenovo dostupnejších domov, renováciu existujúceho bytového fondu, aby bol energeticky efektívnejší, a podporí používanie udržateľnejších a inovatívnejších stavebných materiálov.



Akčný plán EIB a portál jednotného kontaktného miesta budú kľúčovými stavebnými kameňmi celoeurópskej investičnej platformy, na ktorej EK a EIB pracujú. Možnosti sú otvorené aj pre ďalších hráčov, ako sú národné podporné banky a medzinárodné finančné inštitúcie.



Eurokomisia a skupina EIB už spolupracujú s európskymi národnými podpornými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby vytvorili nové možnosti financovania dostupného a udržateľného bývania v celej Európe.



Calviňová a Jorgensen na štvrtkovom fóre v Luxemburgu zdôraznili dôležitosť riešenia jedného z najpálčivejších problémov občanov a vlád v EÚ a zdôraznili, že tento tlak spája miestnych a národných, verejných a súkromných aktérov s cieľom podnietiť financovanie a opatrenia pre cenovo dostupné bývanie v rámci pripravovaného plánu EK.



Cieľom investície skupiny EIB je dodať 1,5 milióna nových alebo zrekonštruovaných bytových jednotiek v celej Európe.



"Komisia umožní členským štátom zvýšiť kohézne fondy na dostupné bývanie a zabezpečí, aby pravidlá štátnej pomoci lepšie podporovali náš cieľ dosiahnuť dostupnejšie bývanie. EÚ už mobilizuje značné finančné prostriedky, napríklad prostredníctvom nástroja na obnovu a odolnosť, ale tam sa nezastavíme," uviedol komisár Jorgensen v Luxemburgu. Vysvetlil, že práca s EIB a ďalšími národnými podpornými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktorou eurokomisia začína vytvárať celoeurópsku investičnú platformu, má za cieľ prilákať viac verejných a súkromných investícií na bývanie.



Komisár spresnil, že EK spolu s Európskym parlamentom bude intenzívne konzultovať s členskými štátmi EÚ, mestami, regiónmi a so všetkými zainteresovanými stranami, aby mohla predložiť čo najlepší celoeurópsky plán cenovo dostupného bývania.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)