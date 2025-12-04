< sekcia Ekonomika
EÚ a EIB podporia rozvoj gigatovární umelej inteligencie v Európe
Gigatovárne umelej inteligencie budú trénovať najzložitejšie, veľmi veľké modely umelej inteligencie, ktoré si vyžadujú rozsiahlu výpočtovú infraštruktúru pre prelomové objavy.
Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Skupina Európskej investičnej banky (EIB) a Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámili, že zvyšujú spoločnú podporu pre rozvoj gigatovární umelej inteligencie (AI) v Európe s cieľom posilniť technologickú nezávislosť a konkurencieschopnosť EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
V memorande o porozumení sa skupina EIB a EK zaväzujú spojiť finančné zdroje na urýchlenie rozvoja európskych kapacít v oblasti pokročilých výpočtov a AI. Cieľom je vytvoriť až päť rozsiahlych gigatovární umelej inteligencie - dátových a výpočtových centier nevyhnutných na tréning modelov novej generácie a posilnenie technologického vedúceho postavenia Európy.
„Európa je technologickou veľmocou. Podporou zavádzania veľkých gigatovární umelej inteligencie zvyšujeme výpočtovú kapacitu a vytvárame podmienky na prosperitu inovácií,“ uviedla v správe pre médiá predsedníčka skupiny EIB Nadia Calviňová.
Gigatovárne umelej inteligencie budú trénovať najzložitejšie, veľmi veľké modely umelej inteligencie, ktoré si vyžadujú rozsiahlu výpočtovú infraštruktúru pre prelomové objavy v oblastiach, ako je medicína, čisté technológie a vesmír.
Každá z gigatovární bude prevádzkovaná na približne 100.000 najpokročilejších čipoch umelej inteligencie - približne štyrikrát viac ako súčasná generácia tovární umelej inteligencie. Nová generácia gigatovární bude nasledovať po zriadení 19 tovární umelej inteligencie, ktoré sa v Európe budujú rovnako s finančnými prostriedkami EÚ.
Vo februári 2025 sa Európska komisia zaviazala vyčleniť 20 miliárd eur prostredníctvom iniciatívy InvestAI na vybudovanie piatich gigatovární umelej inteligencie v celej EÚ. Skupina EIB preskúma možnosti doplnenia grantov o úvery na stimuláciu súkromných investícií a na vytvorenie robustnej infraštruktúry umelej inteligencie pre európske startupy, výskumníkov a priemysel.
Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová zdôraznila, že umelá inteligencia podnieti európsky výskum a inovácie a zvýši konkurencieschopnosť.
„Pomôžeme mobilizovať bezprecedentný kapitál pre európske gigatovárne umelej inteligencie, ktoré umožnia všetkým našim vedcom a spoločnostiam vyvinúť najpokročilejšie, veľmi rozsiahle modely potrebné na to, aby sa Európa stala kontinentom umelej inteligencie,“ vysvetlila Virkkunenová.
Dohoda medzi skupinou EIB a EK načrtáva niekoľko oblastí konkrétnej spolupráce vrátane poradenskej podpory prostredníctvom poradenského centra InvestEU so zameraním na zlepšenie financovateľnosti investičných návrhov. Tento prístup umožní skupine EIB premeniť inovatívne koncepty na životaschopné projekty, ktoré dokážu prilákať potrebné financovanie a priniesť hmatateľné výsledky.
Podpora inovatívnych startupov, scaleupov a infraštruktúry v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou súčasťou hlavného programu skupiny EIB, TechEU, ktorého cieľom je do roku 2027 mobilizovať 250 miliárd eur.
