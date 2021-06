EÚ a europarlament sa dohodli na reforme poľnohospodárskych dotácií

Brusel 25. júna (TASR) - Členské štáty Európskej únie a Európsky parlament sa v piatok dohodli na významnej reforme rozsiahlych poľnohospodárskych dotácií bloku. To vyvoláva obavy mimovládnych organizácií, podľa ktorých nie sú dostatočne „zelené“.



„Dnešná dohoda odštartuje skutočný posun smerom k zelenšej a spravodlivejšej spoločnej poľnohospodárskej politike,“ uviedol na sociálnej sieti Twitter viceprezident Európskej komisie Frans Timmermans.



„Nie je to dokonalé, ale stále je to veľký krok správnym smerom,“ dodal bez ďalších podrobností.