EÚ a Filipíny obnovili rokovania o dohode o voľnom obchode

Brusel 18. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) a Filipíny v pondelok oficiálne oznámili obnovenie rokovaní o ambicióznej, modernej a vyváženej dohode o voľnom obchode, ktorej jadrom je udržateľnosť. Informovala o tom Európska komisia (EK).



Komisia spresnila, že obchodné dohody sú základným kameňom hospodárskej bezpečnosti EÚ, otvárajú nové príležitosti pre podniky a spotrebiteľov, posilňujú dodávateľské reťazce a podporujú udržateľné obchodné postupy.



Dohoda o voľnom obchode s Filipínami, prosperujúcou ekonomikou so 115 miliónmi ľudí v strede indicko-pacifického regiónu, je pre Úniu cenným doplnkom k sieti doterajších obchodných dohôd.



Dohoda o voľnom obchode s Filipínami zahŕňa ambiciózny prístup na trh pre tovar, služby, investície a vládne zákazky, znamená odstránenie prekážok digitálneho obchodu a obchodu s energiou a surovinami, zavádza rýchle a účinné sanitárne a fytosanitárne postupy, dbá na trvalo udržateľné potravinové systémy a aj na ochranu práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení a vymožiteľných pravidiel v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja. Dohoda podporuje vysokú úroveň ochrany práv pracovníkov a životného prostredia a dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov.



Vzájomný obchod s tovarom mal v roku 2022 hodnotu vyše 18,4 miliardy eur, zatiaľ čo obchod so službami mal v roku 2021 hodnotu 4,7 miliardy eur. Únia je štvrtým najväčším obchodným partnerom Filipín, ktoré sú piatou najväčšou ekonomikou v regióne juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Filipíny sú siedmym najdôležitejším obchodným partnerom EÚ z tohto regiónu a 41. celosvetovo.



Filipíny patria medzi najrýchlejšie rastúce rozvíjajúce sa ekonomiky na svete a predpokladá sa, že v roku 2024 zaznamenajú druhý najvyšší hospodársky rast v ASEAN s 5,9-percentným rastom HDP.



EÚ je jedným z najväčších investorov na Filipínach, pričom objem priamych zahraničných investícií v roku 2021 dosiahol 13,7 miliardy eur.



Filipíny majú veľké zásoby kritických surovín vrátane niklu, medi a chromitu, ktoré sú životne dôležité pre výrobu ekologických technológií.



Po technických prípravách by sa prvé kolo obnovených rokovaní malo uskutočniť ešte do konca tohto roka. EÚ a Filipíny začali prvé rokovania o dohode o voľnom obchode v roku 2015. Posledné kolo rokovaní sa uskutočnilo v roku 2017, odvtedy boli rokovania pozastavené.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)