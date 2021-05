EÚ a India sa dohodli na obnovení rokovaní o voľnom obchode

Porto 9. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) a India sa v sobotu (8. 5.) na videosamite dohodli na obnovení rokovaní o voľnom obchode, ktoré boli zmrazené v roku 2013.



"EÚ a India otvárajú novú dôležitú kapitolu našich vzťahov. Sme prirodzenými partnermi," uviedol šéf Európskej rady Charles Michel.



India aktuálne zápasí so silnou vlnou pandémie nového koronavírusu, čo prinútilo premiéra Narendru Modiho, aby zrušil plány na odlet do Portugalska za svojimi európskymi partnermi.



Európsky blok a India sú odhodlaní využiť súčasnú "dynamiku" a nadviazať tesnejšie vzťahy, keďže obe strany znepokojuje rastúca moc Číny.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ocenila rozhodnutie o obnovení obchodných rozhovorov a označila ho za míľnik vo vzájomných vzťahoch.



„Medzi EÚ a Indiou existuje úzky vzťah, ale aj veľa nevyužitého potenciálu,“ uviedla von der Leyenová, podľa ktorej obe strany dostatočne nevyužívajú svoj potenciál v obchode a investovaní.



EÚ a India sa dohodli, že budú pokračovať v udržateľnom a inkluzívnom raste hospodárstva a zotavovania sa z pandémie, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené po skončení rozhovorov.



Krajiny EÚ poslali do Indie zdravotnícke vybavenie a lieky v odhadovanej hodnote 100 miliónov eur v rámci medzinárodného úsilia pomôcť jej v boji proti rýchlo sa šíriacej nákaze. India je v súčasnosti druhou najľudnatejšou krajinou sveta po Číne, s viac ako 1,3 miliarda obyvateľov, je však iba desiaty najväčší obchodný partner EÚ.



V roku 2007 začali obe strany rokovania o obchode a investičnej dohode vrátane väčšieho prístupu na svoje trhy a menších ciel. Ale pre niektoré nezhody, týkajúce sa napríklad indických ciel na automobily a víno alebo obmedzenia na trhu práce v EÚ pre Indov, sa rokovania v roku 2013 skončili bez výsledku.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová privítala obnovenie rokovaní. Nemecká ekonomika by profitovala z takejto obchodnej dohody, ale prekážkami na ceste k jej dosiahnutiu sú najmä automobilový a farmaceutický priemysel. EÚ by chcela zrušiť poplatky, ktoré platia indickí dovozcovia za dovoz áut, ale India sa obáva, že by to mohlo ohroziť domácu výrobu.



Aj duševné vlastníctvo je jedným z kľúčových kameňov úrazu v EÚ a tiež farmaceutický priemysel, pretože India si prísnymi zákonmi chráni svoj trh s generickými liekmi.



V sobotnom vyhlásení sa uvádza, že obe strany sa dohodli na spoločnom hľadaní spôsobov, ako tieto sporné body vyriešiť.