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EÚ a Indonézia po 10 rokoch rokovaní podpísali obchodnú dohodu
Dohody sú súčasťou úsilia EÚ o diverzifikáciu obchodných vzťahov a zmiernenie dôsledkov ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Autor TASR
Brusel 22. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a Indonézia v sobotu (21. 11.) po desiatich rokoch rokovaní podpísali komplexnú obchodnú dohodu a dohodu o ochrane investícií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Dohody sú súčasťou úsilia EÚ o diverzifikáciu obchodných vzťahov a zmiernenie dôsledkov ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Obchodná dohoda by mala vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2027, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na Európsku komisiu. Predtým ju však musí schváliť Európsky parlament a obe strany musia dokončiť interné procedúry. Rokovania o jej podobe sa skončili už v septembri 2025.
EÚ a Indonézia sa dohodli na odstránení dovozných ciel na viac ako 90 % výrobkov. Indonézia napríklad zruší clá na dovoz automobilov z EÚ, ktoré v súčasnosti dosahujú až 50 %.
Podľa odhadov by dohoda mala európskym vývozcom priniesť úspory na clách vo výške približne 650 miliónov eur ročne.
Významnou súčasťou dohody je aj liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. EÚ v súčasnosti vyváža do Indonézie tieto produkty v hodnote okolo 1 miliardy eur ročne.
Indonézia sa zaviazala odstrániť dovozné clá na väčšinu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ. Dohoda zároveň zabezpečí ochranu 221 európskych zemepisných označení, ktoré chránia názvy výrobkov spojených s konkrétnym regiónom alebo tradičným spôsobom výroby.
Dohody sú súčasťou úsilia EÚ o diverzifikáciu obchodných vzťahov a zmiernenie dôsledkov ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Obchodná dohoda by mala vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2027, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na Európsku komisiu. Predtým ju však musí schváliť Európsky parlament a obe strany musia dokončiť interné procedúry. Rokovania o jej podobe sa skončili už v septembri 2025.
EÚ a Indonézia sa dohodli na odstránení dovozných ciel na viac ako 90 % výrobkov. Indonézia napríklad zruší clá na dovoz automobilov z EÚ, ktoré v súčasnosti dosahujú až 50 %.
Podľa odhadov by dohoda mala európskym vývozcom priniesť úspory na clách vo výške približne 650 miliónov eur ročne.
Významnou súčasťou dohody je aj liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. EÚ v súčasnosti vyváža do Indonézie tieto produkty v hodnote okolo 1 miliardy eur ročne.
Indonézia sa zaviazala odstrániť dovozné clá na väčšinu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ. Dohoda zároveň zabezpečí ochranu 221 európskych zemepisných označení, ktoré chránia názvy výrobkov spojených s konkrétnym regiónom alebo tradičným spôsobom výroby.