EÚ a Japonsko prehlbujú priemyselné vzťahy v oblasti dát a AI
Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Európska únia a Japonsko sa v utorok dohodli na nových krokoch na prehĺbenie regulačnej, výskumnej a priemyselnej spolupráce v oblasti údajov, umelej inteligencie, kvantovej výpočtovej techniky, polovodičov, digitálnej infraštruktúry a online platforiem. Došlo k tomu na štvrtom zasadnutí Rady pre digitálne partnerstvo medzi EÚ a Japonskom v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Dohoda zlepší cezhraničné toky údajov, podporí interoperabilné digitálne identity a posilní spoluprácu v oblasti výskumu, regulácie platforiem a digitálnej infraštruktúry a prinesie výhody pre občanov a podniky.
Na zasadnutí sa zúčastnili výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová a japonský minister minister pre digitálnu transformáciu Hisaši Macumoto, minister vnútra a komunikácie Jošimasa Hajaši a parlamentný námestník ministra hospodárstva, obchodu a priemyslu Tošijuki Oči. Dohodli sa na zriadení pracovnej skupiny pre dátovú stratégiu s cieľom zlepšiť interoperabilitu rámcov politiky v oblasti údajov, čo pomôže posilniť konkurencieschopnosť a inovácie.
EÚ a Japonsko ako svetoví lídri v oblasti cezhraničnej umelej inteligencie spolupracujú na tom, aby vznikajúce technológie slúžili verejnému blahu a zároveň si zachovali svoju konkurenčnú výhodu. Obe strany uvítali dohodu o budúcom pridružení Japonska k programu Horizont Európa, ktorou sa urýchli spoločný výskum, a to aj v digitálnych oblastiach, ako je umelá inteligencia. Zaviazali sa tiež uzavrieť dohodu o prehĺbení spolupráce v oblasti výskumu a inovácií umelej inteligencie, ako aj bezpečnosti umelej inteligencie.
EÚ a Japonsko uvítali spustenie spoločného výskumného projektu Q-Neko. Projekt spája európskych a japonských partnerov s cieľom pokročiť v hybridných výpočtových prostrediach a preskúmať kvantové riešenia v oblastiach, ako je materiálová veda, znižovanie emisií CO2, komunikačné siete, dynamika kvapalín, analýza satelitného obrazu a ďalšie.
Obe strany uvítali zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny pre politické otázky globálnej prepojenosti, na ktorých sa rokovalo o bezpečnosti a odolnosti podmorských káblov, projektoch prepojenosti v indicko-tichomorskom regióne a arktickej prepojenosti. Potvrdili, že tieto rokovania budú pokračovať. Uvítali aj pokrok spoločného výskumného projektu v oblasti 6G sietí, ktorý prispieva k posilneniu vedúceho postavenia Európy a Japonska v oblasti sieťových technológií.
Pokiaľ ide o polovodiče, EÚ a Japonsko potvrdili svoj zámer riešiť výzvy, ktoré predstavujú netrhové politiky a postupy, ako aj závislosti dodávateľského reťazca v kritických odvetviach. Podporili ďalšie skúmanie možností spoločného výskumu v oblasti polovodičových technológií novej generácie.
Spolupráca v oblasti online platforiem sa posilní prostredníctvom dohody o spolupráci medzi japonským ministerstvom vnútra a komunikácií a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre komunikácie, siete, obsah a technológie.
Obe strany uvítali aj dohodu o spolupráci z roku 2025 medzi japonskou komisiou pre spravodlivý obchod a eurokomisiou na podporu spravodlivých a súťažeschopných digitálnych trhov.
V rámci rokovaní sa EÚ a Japonsko dohodli, že začnú pracovať v nových oblastiach vrátane videohier a audiovizuálnych stratégií. Piate zasadnutie Rady pre digitálne partnerstvo sa uskutoční v Tokiu v roku 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
