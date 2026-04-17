Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

EÚ a Japonsko rokujú o posilnení spolupráce v obrannom priemysle

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Brusel 17. apríla (TASR) - Európska komisia oznámila, že eurokomisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius a japonský minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Toshio Ino sa v piatok zúčastnili na prvom stretnutí dialógu o obrannom priemysle medzi EÚ a Japonskom. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že tento dialóg sa koná z iniciatívy obranných priemyselných odvetví a združení z krajín EÚ a Japonska.

Obe strany uznali potrebu urýchliť zvyšovanie odolnosti svojich dodávateľských reťazcov v oblasti obrany a preskúmať spoločný rozvoj sektorov s dvojakým použitím.

EÚ aj Japonsko potvrdili spoločnú prioritu posilniť svoje priemyselné základne a vytvoriť rámec pre užšiu spoluprácu medzi svojimi príslušnými sektormi obrany.

Piatkové stretnutie slúži ako praktický krok k realizácii cieľov aliancie pre konkurencieschopnosť medzi EÚ a Japonskom, ktorá má posilniť spoločnú konkurencieschopnosť v súlade so spoločnými prioritami. Okrem toho bude slúžiť aj cieľom partnerstva v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorými sú zníženie závislostí a budovanie silnejších obranných ekosystémov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
