EÚ a Japonsko upevňujú spoluprácu v priemyselných inováciách a výskume
Podľa EK Japonsko je strategickým partnerom EÚ v oblasti vedy a inovácií už viac ako dve desaťročia. Formálne rokovania o pridružení k programu Horizont Európa sa začali v novembri 2024.
Autor TASR
Brusel 6. októbra (TASR) - Európska únia a Japonsko sa dohodli na prehĺbení spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, pričom rokovania o pridružení Japonska k vedeckému programu Horizont Európa by sa mali uzavrieť do konca roka 2025. Na pondelňajšiu správu Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Jekaterina Zaharievová v pondelok, spolu s japonským ministrom pre vedu a technologickú politiku Minoruom Kiučim, počas rokovaní v Kjóte zdôraznili dôležitosť spolupráce pri riešení globálnych výziev a podpore konkurencieschopnosti.
Komisia spresnila, že pripravovaná dohoda otvorí dvere japonským výskumníkom, aby sa za rovnakých podmienok pripojili k partnerom z EÚ do pracovného vedeckého programu Horizont Európa na roky 2026/2027, a to najmä v rámci druhého piliera, ktorý financuje projekty v oblasti klímy, energetiky, mobility, digitálnych technológií, priemyslu, vesmíru a zdravia.
„Európa a Japonsko majú talenty a technológie, ale musíme ich využívať spoločne. Pridruženie k programu Horizont Európa to umožní a dá našim výskumníkom šancu dosiahnuť prelomové objavy, ktoré ľudia následne uvidia vo svojich nemocniciach, vo svojich účtoch za energie a v technológiách, ktoré používajú každý deň,“ opísala črtajúcu sa spoluprácu Zaharievová v správe pre médiá.
Obe strany rovnako privítali novú správu expertnej skupiny EÚ a Japonska pre pokročilé materiály, ktorá zdôrazňuje spoločné potreby v stavebníctve, energetike, mobilite, elektronike a výskume založenom na dátach. Tieto priority budú usmerňovať budúce projekty a politické dialógy.
Podľa EK Japonsko je strategickým partnerom EÚ v oblasti vedy a inovácií už viac ako dve desaťročia. Formálne rokovania o pridružení k programu Horizont Európa sa začali v novembri 2024.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
