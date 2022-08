EÚ a JAR sa sporia pre pomaranče, tony ovocia čakajú v prístavoch

Johannesburg/Brusel 7. augusta (TASR) - Milióny krabíc s pomarančmi sa kazia v kontajneroch uviaznutých v európskych prístavoch. Dôvodom sú podľa pestovateľov pomarančov spory medzi Európskou úniou a Juhoafrickou republikou (JAR) pre nové pravidlá EÚ pri dovoze ovocia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



JAR, ktorá je po Španielsku druhým najväčším vývozcom čerstvých citrusov na svete, podala v júli sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) po tom, ako EÚ zaviedla nové požiadavky na bezpečnosť rastlín a ochranu zdravia. Tie však podľa juhoafrických farmárov ohrozujú ich živobytie.



Opatrenia Európskej únie vstúpili do platnosti v júli. V tom čase už lode viezli stovky kontajnerov s ovocím do Európy. Výsledkom bolo, že ovocie v prístavoch zadržali, oznámila juhoafrická Asociácia pestovateľov citrusov (CGA).



"Je to totálna katastrofa," povedal v telefonickom rozhovore pre AFP šéf CGA Justin Chadwick. "Potraviny, ktoré majú vynikajúcu kvalitu a sú úplne bezpečné, tam iba čakajú, a to v čase, keď rastú obavy o potravinovú bezpečnosť," dodal.



Cieľom nových pravidiel EÚ je zabrániť prípadnému rozšíreniu škodcu Thaumatotibia leucotreta. Ten pochádza zo subsaharskej Afriky a napáda citrusové ovocie, ale aj ďalšie agroprodukty. V rámci nových opatrení EÚ od juhoafrických farmárov požaduje, aby na všetky pomaranče dodávané do Európy aplikovali extrémne nízke teploty a ovocie udržiavali pri teplote 2 stupne Celzia, prípadne menej, a to počas 25 dní.



Podľa CGA sú však takéto opatrenia zbytočné, keďže Južná Afrika už má vlastné a presnejšie cielené opatrenia na zabránenie šírenia škodcov. "Náš systém zahrnuje ošetrenie chladom, zameriava sa však na riziko, zatiaľ čo opatrenie EÚ je plošné a platí pre všetky pomaranče," povedal Chadwick. V sťažnosti pre WTO Južná Afrika argumentuje, že požiadavky EÚ "nie sú vedecky podložené", sú prísnejšie než je potrebné a sú "diskriminačné".



Požiadavky podľa juhoafrických farmárov ešte viac zvyšujú tlak na priemysel, ktorý už aj bez toho zápasí s problémami. "Iba nám to zvýši náklady. To v situácii, keď si to žiadny pestovateľ nemôže dovoliť," povedal Hannes de Waal, ktorý riadi takmer 100-ročnú citrusovú farmu Sundays River Citrus produkujúcu pomaranče, citróny a klementínky. Poukázal na to, že príjmy farmy už redukujú vysoké náklady na dopravu, ktoré sú výsledkom pandémie nového koronavírusu, ako aj náklady na priemyselné hnojivá, čo zasa spôsobila vojna na Ukrajine.



Európa je najväčším trhom pre juhoafrický citrusový priemysel. Ako uviedla CGA, z celkového exportu až 37 % smeruje do Európy.



Nové pravidlá pritom kľúčový trh zaviedol v najnevhodnejšom období, keď je vývoz pomarančov z Južnej Afriky v plnom prúde. Pestovatelia ovocia tak podľa Chadwicka nemali veľa času sa novým pravidlám prispôsobiť. Z juhoafrických prístavov vyplávali lode s približne 3,2 miliónmi krabíc citrusov v hodnote zhruba 36 miliónov USD (35,18 milióna eur) s dokumentami, ktoré sú však pre Európu nesprávne.



Spor je teraz na pôde WTO, pričom obe strany majú 60 dní na rokovania s cieľom vyriešiť situáciu. V prípade, že sa nedohodnú, sťažujúca sa strana môže požiadať o rozhodnutie panel expertov WTO.



Európska únia uviedla, že podľa nej sú podmienky v súlade s pravidlami WTO. Ako informovala Európska komisia, cieľom opatrení je ochrániť územie EÚ od prípadných negatívnych dôsledkov na poľnohospodárstvo a životné prostredie, ak by sa tento škodca na európskom trhu usídlil.



Chadwick dodal, že verí vo "víťazstvo rozumu", a teda, že obe strany rýchlo nájdu riešenie. "Náš priemysel je pod tlakom. Tento rok rozhodne o našom prežití," dodal.