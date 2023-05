EÚ a Južná Kórea sa v Soule dohodli na zelenom partnerstve

Brusel 22. mája (TASR) - Európska únia a Južná Kórea v pondelok na samite EÚ - Kórejská republika v Soule potvrdili posilnenie partnerstva v oblastiach zelenej a digitálnej transformácie, zdravia a investícií. EÚ na samite zatupovali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel, Južnú Kóreu reprezentoval jej prezident Jun Sok-jol.



Eurokomisia v správe pre médiá pripomenula, že EÚ a Kórejská republika sú strategickými partnermi od roku 2010, pričom Južná Kórea bola prvou krajinou v Ázii, s ktorou EÚ uzavrela rámcovú dohodu o voľnom obchode a rámcovú dohodu o účasti na operáciách krízového manažmentu EÚ.



V roku 2023 EÚ a Kórejská republika oslavujú 60 rokov bilaterálnych vzťahov.



Počas samitu v Soule von der Leyenová a Jun Sok-jol spustili "zelené partnerstvo" s cieľom posilniť bilaterálnu spoluprácu a vymieňať si najlepšie postupy v oblasti klimatických opatrení, čistej a spravodlivej energetickej transformácie, ochrany životného prostredia a ďalších oblastí ekologickej transformácie.



Týmto partnerstvom obe strany opätovne potvrdili svoj záväzok udržať nárast globálnej teploty pod 1,5 stupňa Celzia a dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050.



"EÚ a Kórejská republika zdieľajú ambíciu klimaticky neutrálnej budúcnosti. Spustenie nášho zeleného partnerstva nám pomôže dosiahnuť tento cieľ. Prehĺbime spoluprácu na strategických projektoch čistej energie, lebo je to dobré pre naše dodávateľské reťazce, pre našu konkurencieschopnosť a pre planétu," uviedla šéfka eurokomisie v správe pre médiá.



Obe strany v rámci zeleného partnerstva chcú dosiahnuť viacero cieľov - posilniť úsilie v boji proti zmene klímy; zvýšiť spoluprácu v otázkach životného prostredia so zameraním na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, odlesňovanie, podporu obehového hospodárstva a riešenie celého životného cyklu plastov; podporovať spravodlivý energetický prechod zintenzívnením spolupráce v oblasti obnoviteľných energií; spolupracovať s tretími krajinami s cieľom uľahčiť ich ekologický prechod a spájať sily v oblastiach, ako je obchodná spolupráca, udržateľné financie, výskum a inovácie, udržateľné potravinové systémy, ako aj zamestnanosť a sociálny rozmer ekologickej transformácie.



EÚ a Kórejská republika podpísali aj predbežnú dohodu o spoločnom implementačnom pláne digitálneho partnerstva a začali rokovania o pridružení Kórejskej republiky k vedeckému programu Horizont Európa. Obe strany zároveň dokončili administratívnu časť dohody o pripravenosti a reakcii na zdravotné krízy.



Von der Leyenová a Michel s juhokórejským prezidentom hovorili o spolupráci v indopacifickom regióne a o výzvach vo svojich susedstvách vrátane agresie Ruska proti Ukrajine a o hrozbách pre regionálnu bezpečnosť a mier na Kórejskom polostrove.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)