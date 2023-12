EÚ a Keňa podpísali dohodu o ekonomickom partnerstve

Nairobi 18. decembra (TASR) - Európska únia a Keňa v pondelok podpísali dlho vyjednávanú obchodnú dohodu, ktorej cieľom je zvýšiť objem tovaru medzi týmito dvomi trhmi. Informoval o tom kenský prezident William Ruto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Aj keď dnešný deň predstavuje okamih veľkolepého prísľubu, je to zároveň začiatok historického partnerstva pre historickú transformáciu," uviedol Ruto na slávnostnej ceremónii v kenskom hlavnom meste Nairobi za účasti šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.



Dohoda o obchodnom partnerstve umožní Keni prístup do EÚ, ktorá je jej najväčším vývozným trhom, bez ciel a kvót, pričom clá na európsky tovar sa budú postupne znižovať. Jadrom tejto dohody je podľa Ruta dať peniaze obyčajným ľuďom.



Šéfka EK von der Leyenová uviedla, že partnerstvo je víťazstvom pre obe strany. Vyzvala tiež ostatné krajiny východnej Afriky, aby sa pridali k tejto dohode, ktorá je výsledkom dlhoročných rokovaní ukončených v júni.



"Otvárame novú kapitolu nášho veľmi silného vzťahu a teraz by sme sa mali sústrediť na jeho realizáciu," povedala von der Leyenová. Dohodu musí teraz ratifikovať európsky aj kenský parlament.



Európska rada minulý týždeň vo vyhlásení uviedla, že táto dohoda predstavuje "najambicióznejšie obchodné partnerstvo" EÚ s rozvojovou krajinou. Sú v nej obsiahnuté záväzky týkajúce sa udržateľného rozvoja v oblastiach, ako sú pracovné práva a ochrana životného prostredia.