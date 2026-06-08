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EÚ a Keňa prehlbujú partnerstvo v oblasti obchodu a investícií
EÚ aj Keňa zdôraznili dôležitosť riešenia zostávajúcich obchodných otázok a smerovania k úplnému vykonávaniu dohody, aby z nej mohli podniky v EÚ a Keni plne profitovať.
Autor TASR
Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že Európska únia (EÚ) a Keňa prehlbujú strategické partnerstvo v oblasti obchodu, digitálnej transformácie a udržateľných investícií. Cieľom je podporiť vzájomný hospodársky rast v prospech podnikov a občanov na oboch stranách, informuje spravodajca TASR.
Tieto záväzky boli stanovené v pondelok v Bruseli, keď výkonná viceprezidentka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová privítala prezidenta Keňskej republiky Williama Ruta. Komisia spresnila, že táto posilnená spolupráca odráža kľúčovú úlohu Kene ako kľúčového partnera EÚ v Afrike a na multilaterálnej úrovni.
V rámci tejto spolupráce budú EÚ a Keňa investovať do čistej dopravy a uľahčenia obchodu pozdĺž strategického severného koridoru vo východnej Afrike a do zavádzania vysokorýchlostného pripojenia do viac ako 3000 verejných úradov, škôl, zdravotných stredísk a digitálnych centier v celej Keni.
EÚ aj Keňa zdôraznili dôležitosť riešenia zostávajúcich obchodných otázok a smerovania k úplnému vykonávaniu dohody, aby z nej mohli podniky v EÚ a Keni plne profitovať.
V oblasti digitálnej politiky Únia navrhla prehĺbenie spolupráce, najmä v oblasti umelej inteligencie, digitálnej identity a bezpečného pripojenia.
EÚ rovnako zdôraznila zvýšenie investície v Keni v rámci stratégie Globálna brána. Virkkunenová spresnila, že 17 miliónov eur pôjde na podporu transformácie severného koridoru, najrušnejšieho vo východnej Afrike, ktorý sa tiahne od Mombasy po Kisangani, na modernú a bezemisnú obchodnú a dopravnú trasu. Ďalších 15 miliónov eur dá EÚ na rozšírenie kenskej národnej siete optických vlákien, čím sa rozšíri vysokorýchlostné pripojenie v nedostatočne obsluhovaných častiach krajiny, 12 miliónov eur na podporu digitalizácie registrácie pôdy, 10 miliónov eur na podporu Centra digitálnej transformácie v Keni, ktoré vytvára priaznivé prostredie pre digitálny obchod a investície s cieľom stimulovať inovácie, zručnosti a pracovné miesta. A 16 miliónov eur pôjde na premenu utečeneckých táborov na integrované komunity.
EÚ a Keňa majú dlhodobé partnerstvo a spoločný záujem o budovanie odolných hodnotových reťazcov a posilňovanie strategickej autonómie v kritických sektoroch. Únia je najväčším trhom pre kenský export a významným partnerom v regionálnej bezpečnosti, investíciách a rozvojovej spolupráci. Obe strany ukončili rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve v júni 2023.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Tieto záväzky boli stanovené v pondelok v Bruseli, keď výkonná viceprezidentka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová privítala prezidenta Keňskej republiky Williama Ruta. Komisia spresnila, že táto posilnená spolupráca odráža kľúčovú úlohu Kene ako kľúčového partnera EÚ v Afrike a na multilaterálnej úrovni.
V rámci tejto spolupráce budú EÚ a Keňa investovať do čistej dopravy a uľahčenia obchodu pozdĺž strategického severného koridoru vo východnej Afrike a do zavádzania vysokorýchlostného pripojenia do viac ako 3000 verejných úradov, škôl, zdravotných stredísk a digitálnych centier v celej Keni.
EÚ aj Keňa zdôraznili dôležitosť riešenia zostávajúcich obchodných otázok a smerovania k úplnému vykonávaniu dohody, aby z nej mohli podniky v EÚ a Keni plne profitovať.
V oblasti digitálnej politiky Únia navrhla prehĺbenie spolupráce, najmä v oblasti umelej inteligencie, digitálnej identity a bezpečného pripojenia.
EÚ rovnako zdôraznila zvýšenie investície v Keni v rámci stratégie Globálna brána. Virkkunenová spresnila, že 17 miliónov eur pôjde na podporu transformácie severného koridoru, najrušnejšieho vo východnej Afrike, ktorý sa tiahne od Mombasy po Kisangani, na modernú a bezemisnú obchodnú a dopravnú trasu. Ďalších 15 miliónov eur dá EÚ na rozšírenie kenskej národnej siete optických vlákien, čím sa rozšíri vysokorýchlostné pripojenie v nedostatočne obsluhovaných častiach krajiny, 12 miliónov eur na podporu digitalizácie registrácie pôdy, 10 miliónov eur na podporu Centra digitálnej transformácie v Keni, ktoré vytvára priaznivé prostredie pre digitálny obchod a investície s cieľom stimulovať inovácie, zručnosti a pracovné miesta. A 16 miliónov eur pôjde na premenu utečeneckých táborov na integrované komunity.
EÚ a Keňa majú dlhodobé partnerstvo a spoločný záujem o budovanie odolných hodnotových reťazcov a posilňovanie strategickej autonómie v kritických sektoroch. Únia je najväčším trhom pre kenský export a významným partnerom v regionálnej bezpečnosti, investíciách a rozvojovej spolupráci. Obe strany ukončili rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve v júni 2023.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)