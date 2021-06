EÚ a krajiny ASEAN uzavreli rokovania o dohode o leteckej doprave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Letisko M.R. Štefánika

Brusel 4. júna (TASR) - Európska únia a Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) uzavreli rokovania o komplexnej dohode o leteckej doprave ASEAN - EÚ (AE CATA). Uviedla v piatok Európska komisia (EK).Komisia spresnila, že ide o prvú dohodu na svete z oblasti leteckej dopravy medzi dvoma blokmi krajín. AE CATA by mala posilniť prepojenie a hospodársky rozvoj medzi 37 členskými štátmi združenia ASEAN a 27-člennou Úniou.Na základe tejto dohody budú letecké spoločnosti z EÚ schopné zaistiť do 14 týždenných letov pre cestujúcich a ľubovoľný počet nákladných letov (cargo) do a cez ktorúkoľvek krajinu združenia ASEAN. Platí to aj naopak, teda pre ázijské letecké spoločnosti z tohto regiónu do EÚ.Eurokomisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla, že uzavretie vôbec prvej dohody o leteckej doprave medzi dvoma integračnými blokmi predstavuje dôležitý míľnik vo vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva. "" vysvetlila.Podľa Văleanovej nová dohoda poskytuje zároveň pevnú platformu na ďalšie presadzovanie vysokých štandardov v oblasti bezpečnosti, ochrany a riadenia letovej prevádzky, životného prostredia a sociálnych vecí.Dohoda okrem toho pomôže obnoviť letecké spojenie medzi krajinami ASEAN a Európou, ktoré sa citeľne znížilo v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, a otvorí nové možnosti rastu pre letecký priemysel v oboch regiónoch.Obe strany vyjadrili úmysel pokračovať v pravidelných diskusiách a úzkej koordinácii krokov s cieľom minimalizovať prerušenie leteckých služieb spôsobené koronakrízou.Krajiny ASEAN a EÚ teraz predložia dohodu AE CATA odborníkom na doladenie po právnej stránke, aby dohodu mohli pripraviť na podpis.