EÚ a Malajzia sa dohodli na novom otvorení rokovaní o voľnom obchode

Brusel 20. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v pondelok informovali, že pri príležitosti návštevy malajzijského premiéra Anwara bin Ibrahima v Bruseli došlo k opätovnému začatiu rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Malajziou. Informuje o tom spravodajca TASR.



V tlačovej správe EK sa uvádza, že k obnoveniu rokovaní prichádza "v kritickom čase", keď sa geopolitické napätie stupňuje a riziko nestability rastie. "Zatiaľ čo niektorí sa obracajú dovnútra smerom k izolácii a fragmentácii, Európa a Malajzia si vyberajú inú cestu: budovanie partnerstiev a vytváranie nových príležitostí pre našich ľudí," uviedla v tejto súvislosti šéfka eurokomisie.



Podľa jej slov EÚ a Malajzia zdieľajú záväzok k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách, ekonomickej otvorenosti, udržateľnom rozvoji a regionálnej stabilite. Spresnila, že Európa je odhodlaná presadzovať slobodný a otvorený indo-pacifický región, kde obe strany zdieľajú významné záujmy a povinnosti.



Malajzia je tretím najväčším obchodným partnerom v skupine ASEAN a jej súčasné predsedníctvo v tejto organizácii podľa EK zohráva ústrednú úlohu pri formovaní ďalšieho smerovania tohto bloku. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Malajziou by posunula vzájomné obchodné vzťahy na ďalšiu úroveň. Súčasný obchodný obrat v hodnote 45 miliárd eur ročne by sa mal navýšiť a poskytnúť ešte väčšie výhody pre podniky a spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o priemyselné výrobky.



"Ako pri všetkých európskych dohodách o voľnom obchode, aj tu ide o viac než len o ekonomické výmeny. Naším cieľom bude budovať naše partnerstvo na pevných záväzkoch v oblasti pracovných práv a ochrany klímy a životného prostredia. Dohoda poskytne platformu pre dialóg o otázkach, na ktorých EÚ veľmi záleží, vrátane dodržiavania ľudských práv. Udržateľnosť a voľný obchod môžu a musia ísť ruka v ruke," odkázala von der Leyenová.



Po rokovaniach šéfky exekutívy EÚ s premiérom Malajzia eurokomisár Šefčovič v spoločnom vyhlásení s malajzijským ministrom investícií, obchodu a priemyslu Tengkuom Abdulom Azizom privítali opätovné začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Malajziou. "Znamená to začiatok dôležitého zlepšenia našich obchodných vzťahov a integrácia našich dvoch ekonomík. V dnešnom meniacom sa geopolitickom prostredí je nevyhnutné budovať nové partnerstvá, podporovať spoluprácu a skúmať nové príležitosti. Prostredníctvom týchto rozhovorov to robíme. Moderná a dynamická dohoda o voľnom obchode prinesie vzájomné výhody, otvorí dvere novým obchodným príležitostiam a zvýši odolnosť našich dodávateľských reťazcov," uviedli Šefčovič a Abdul Aziz.



Podľa Šefčoviča prvé kolo rokovaní o obchodnej dohode by sa malo uskutočniť už v nadchádzajúcich mesiacoch.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)