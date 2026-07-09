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EÚ a Medzinárodná organizácia práce posilňujú vzájomnú spoluprácu
Komisia spresnila, že to bol hlavný záver 17. stretnutia na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi EÚ a ILO, ktoré sa tento týždeň konalo v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spolu s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) sa dohodli na ďalšom posilnení svojej spolupráce s cieľom zabezpečiť, aby významné globálne transformácie, ako je prechod na digitálne a čisté technológie, viedli k tvorbe väčšieho počtu a lepším pracovným miestam, silnejším inštitúciám trhu práce a väčšej sociálnej súdržnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že to bol hlavný záver 17. stretnutia na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi EÚ a ILO, ktoré sa tento týždeň konalo v Bruseli.
Pod spoločným predsedníctvom výkonnej podpredsedníčky EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxany Minzatuovej a generálneho riaditeľa ILO Gilberta F. Houngba eurokomisia a Medzinárodná organizácia práce potvrdili svoj spoločný záväzok k multilateralizmu, medzinárodným pracovným normám a dôstojnej práci. Zároveň identifikovali súbor strategických priorít, ktorými sa bude riadiť ďalšia fáza tohto partnerstva.
Obe strany zdôraznili, že riadenie umelej inteligencie vo svete práce musí byť zamerané na človeka a musí podporovať zachovanie a vytváranie dôstojných pracovných miest. Stretnutie tiež potvrdilo trvalý význam partnerstva medzi EÚ a ILO pri riešení globálnych výziev na trhu práce.
Eurokomisárka Minzatuová v správe pre médiá upozornila, že v náročnom multilaterálnom kontexte je partnerstvo medzi EÚ a ILO dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
„Sociálna spravodlivosť, dôstojná práca a základné práva na pracovisku sú základom odolných a konkurencieschopných spoločností. Od umelej inteligencie až po globálne dodávateľské reťazce musí zmena fungovať v prospech ľudí. Toto je voľba, ktorú musíme urobiť, a Európa bude brániť model, v ktorom konkurencieschopnosť ide ruka v ruke so spravodlivosťou a dôstojnosťou na pracovisku,“ odkázala Minzatuová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že to bol hlavný záver 17. stretnutia na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi EÚ a ILO, ktoré sa tento týždeň konalo v Bruseli.
Pod spoločným predsedníctvom výkonnej podpredsedníčky EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxany Minzatuovej a generálneho riaditeľa ILO Gilberta F. Houngba eurokomisia a Medzinárodná organizácia práce potvrdili svoj spoločný záväzok k multilateralizmu, medzinárodným pracovným normám a dôstojnej práci. Zároveň identifikovali súbor strategických priorít, ktorými sa bude riadiť ďalšia fáza tohto partnerstva.
Obe strany zdôraznili, že riadenie umelej inteligencie vo svete práce musí byť zamerané na človeka a musí podporovať zachovanie a vytváranie dôstojných pracovných miest. Stretnutie tiež potvrdilo trvalý význam partnerstva medzi EÚ a ILO pri riešení globálnych výziev na trhu práce.
Eurokomisárka Minzatuová v správe pre médiá upozornila, že v náročnom multilaterálnom kontexte je partnerstvo medzi EÚ a ILO dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
„Sociálna spravodlivosť, dôstojná práca a základné práva na pracovisku sú základom odolných a konkurencieschopných spoločností. Od umelej inteligencie až po globálne dodávateľské reťazce musí zmena fungovať v prospech ľudí. Toto je voľba, ktorú musíme urobiť, a Európa bude brániť model, v ktorom konkurencieschopnosť ide ruka v ruke so spravodlivosťou a dôstojnosťou na pracovisku,“ odkázala Minzatuová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)