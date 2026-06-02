EÚ a Moldavsko posilňujú spoluprácu v oblasti pracovných miest
Autor TASR
Brusel 2. júna (TASR) - Európska komisia (EK) a Moldavská republika v utorok v Bruseli zopakovali svoj záväzok posilniť spoluprácu v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych politík, ktoré sú kľúčové pre reformné úsilie Moldavska a jeho ašpirácie na vstup do Európskej únie (EÚ). Na správu EK upozornil bruselský spravodajca TASR.
Počas druhého dialógu na vysokej úrovni o práci, zručnostiach, vzdelávaní, sociálnych a detských politikách v Bruseli to potvrdili výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová, moldavská ministerka práce a sociálnej ochrany Natalia Plugaruová a moldavský minister školstva a výskumu Dan Perciun.
Komisia pripomenula, že EÚ podporuje Moldavsko v oblastiach zamestnanosti, sociálnej politiky a vzdelávania prostredníctvom Nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce (NDICI), pričom na projekty relevantné pre tieto politiky bolo vyčlenených viac ako 27 miliónov eur. To zahŕňa pomoc na zlepšenie školských osnov, pomoc ženám a mladým ľuďom pri hľadaní práce a zlepšenie služieb primárnej zdravotnej starostlivosti.
Okrem toho, reformy v rámci sociálneho piliera Plánu rastu môžu uvoľniť finančné prostriedky vo výške 236 miliónov eur do roku 2027.
Moldavsko už teraz čoraz viac využíva podporu programu Erasmus+, od roku 2021 získalo 16 miliónov eur, a má záujem o plné pridruženie sa do programu Erasmus+.
V rámci utorňajších diskusií EK moldavskej strane predložila odporúčania, ako môže implementovať záruku pre mladých ľudí, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia budú zamestnaní, vzdelávaní alebo odborne pripravovaní.
Spolupráca medzi EÚ a Moldavskom bude pokračovať v rámci Únie zručností s cieľom zosúladiť rámce vzdelávania a zamestnanosti Moldavska so štandardmi EÚ.
Keďže EÚ a Moldavsko majú spoločné výzvy vrátane vzdelávania a nedostatku pracovnej sily a zručností, diskusie z Bruselu pomôžu stanoviť ďalšie kroky na spoločné riešenie týchto problémov.
Minzatuová v správe pre médiá uviedla, že Moldavsko napreduje na svojej európskej ceste a dosahuje pokrok v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych práv.
„Prostredníctvom našej spolupráce EÚ investuje do ľudí: do lepších zručností, kvalitných pracovných miest, rovnakých príležitostí a silnejšej podpory detí a rodín. Ide o zosúladenie s normami EÚ a posun vpred, pretože silnejšie Moldavsko znamená aj silnejšiu Európu,“ odkázala Minzatuová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
