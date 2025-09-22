< sekcia Ekonomika
EÚ a Moldavsko predĺžili dohodu o cestnej doprave do 31. marca 2027
Od prvého podpísania tejto zmluvy 29. júna 2022 dohoda výrazne zvýšila vývoz cestnej dopravy, z čoho profituje aj ekonomika Moldavska, aj ekonomika Únie.
Autor TASR
Brusel 22. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že EÚ a Moldavsko sa rozhodli predĺžiť platnosť súčasnej dohody o cestnej doprave do 31. marca 2027. Dohoda je navrhnutá tak, aby podporila prístup Moldavska na svetové trhy uľahčením tranzitu cez členské krajiny EÚ a posilnením prepojení tejto krajiny s jednotným trhom EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Eurokomisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas v správe pre médiá uviedol, že dohoda o cestnej doprave s Moldavskom sa doteraz ukázala ako skutočný úspech. „Dohoda poskytla dôležitú podporu moldavskému hospodárstvu po ruskej agresii proti Ukrajine a zároveň zvýšila vývoz EÚ do Moldavska. Jej predĺženie je hmatateľným dôkazom pokračujúcej podpory EÚ pre Moldavsko a stabilnej integrácie našich ekonomík,“ opísal situáciu Tzitzikostas.
Dohoda s Moldavskom bola prvýkrát uzavretá po strate dôležitých dopravných trás prechádzajúcich cez ukrajinské čiernomorské prístavy a exportné trhy na východ od Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine. Čiastočnou liberalizáciou cestnej nákladnej dopravy udelením tranzitných a bilaterálnych prepravných práv moldavským a európskym dopravcom na ich príslušných územiach dohoda podporuje hlbšiu integráciu moldavského trhu do EÚ. Posilnila aj takzvané „koridory solidarity“ medzi EÚ a Ukrajinou, keďže Moldavsko je dôležitou tranzitnou krajinou pre ukrajinský vývoz a dovoz.
Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že vývoz cestnou dopravou z Moldavska do EÚ sa v treťom štvrťroku 2024 zvýšil o 57 % v objeme a o 41 % v hodnote v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021 (pred uzavretím dohody). Z dohody mala veľký úžitok aj EÚ: vývoz EÚ cestnou dopravou do Moldavska sa v rovnakom období zvýšil o 49 % v hodnote a o 36 % v objeme.
