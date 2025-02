EÚ a Moldavsko sa dohodli na pláne energetickej bezpečnosti

Brusel 4. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) a Moldavsko sa v utorok dohodli na pláne energetickej bezpečnosti, ktorého cieľom je zbaviť krajinu závislosti od ruských dodávok a integrovať ju do siete 27-členného bloku. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Európska komisia uviedla, že Moldavsko dostane tento rok 250 miliónov eur, z toho 40 % do polovice apríla po tom, ako ruský štátny energetický gigant Gazprom 1. januára prerušil dodávky plynu do krajiny.



Rozhodnutie Gazpromu, ktoré nadobudlo účinnosť deň po vypršaní dohody o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou, zastavilo dodávky plynu do podnesterskej plynovej elektrárne Kuciurgan, ktorá je najväčšou v krajine a ktorá zabezpečuje značnú časť elektriny v Moldavsku. Výsledkom boli denné výpadky dodávok elektriny pre domácnosti, v dôsledku čoho státisíce ľudí v moldavskom separatistickom proruskom regióne Podnestersko minulý mesiac zostali bez kúrenia a teplej vody.



Komisia uviedla, že jej finančný balík poskytne podporu spotrebiteľom v Moldavsku, kandidátskej krajine na členstvo v EÚ, s cieľom pomôcť zaplatiť ich rastúce účty za elektrinu. Približne 60 miliónov eur je vyčlenených pre 350.000 ľudí v Podnestersku.



Moldavsko, bývalá sovietska republika s približne 2,5 milióna obyvateľov, zostalo úplne závislé od Moskvy, pokiaľ ide o zemný plyn po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. No odvtedy sa snaží diverzifikovať a rozširovať svoje energetické zdroje. Vojna prinútila aj EÚ ukončiť svoju závislosť od dovozu energie z Ruska.