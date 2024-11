EÚ a Nórsko sa dohodli na výlove tresky v regióne Svalbard

Brusel 11. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) a Nórsko sa dohodli na kvótach povolených pre rybárov z EÚ pre výlov tresky v nórskom regióne Svalbard na rok 2025 a nasledujúce obdobie. O správe EK informuje bruselský spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že dosiahla dohodu s Nórskom o niekoľkých nevyriešených otázkach v oblasti rybolovu vrátane kvót pre výlov tresky v regióne Svalbard pre rybárov z EÚ. Dohoda je na úrovni 2,8274 percenta celkového povoleného výlovu na nasledujúci rok a na nasledujúce roky.



Plavidlám z členských krajín EÚ to umožní naplniť kvótu zodpovedajúcu 9217 tonám v roku 2025 vo výsostných vodách regiónu Svalbard aj v priľahlých medzinárodných vodách.



Podľa správy EK dohoda, ktorá predstavuje dôležitý krok v posilňovaní spolupráce v oblasti riadenia rybolovu medzi oboma stranami, je výsledkom novozaloženého dialógu na vysokej úrovni z iniciatívy prezidentky EK Ursuly von der Leyenovej a nórskeho premiéra Jonasa Gahra Störeho.



Prvému stretnutiu tejto skupiny spolupredsedali výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič zodpovedný za Európsku zelenú dohodu a minister zahraničných vecí Nórska Espen Barth Eide v polovici júla tohto roku.



Pondelňajšiu dohodu v podobe dvoch listov potvrdili rovnako Šefčovič a Eide. "Spoločná práca v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Nórskom sa vyplatila. Vnesením konštruktívnej dynamiky do našich rozhovorov, s cieľom dosiahnuť vyvážené a vzájomne prospešné riešenia, sa nám podarilo vyriešiť niektoré zložité problémy v oblasti rybného hospodárstva. Medzi EÚ a Nórskom pretrvávajú problémy v tomto sektore a v tomto duchu ich treba riešiť krok za krokom," uviedol Šefčovič v správe pre médiá.



Problém medzi EÚ a Nórskom vznikol po tom ako Spojené kráľovstvo vystúpilo z Únie a po následnom rozhodnutí Nórska stanoviť kvótu na výlov tresky v oblasti Svalbardu pre rybárov z EÚ pod historické práva rybolovu Únie. Toto rozhodnutie ovplyvnilo živobytie rybárskych komunít v niekoľkých členských štátoch EÚ.



Komisia sa zaväzuje podporiť návrh Nórska o kvóte pre výlov okúnika morského v medzinárodných vodách v Nórskom mori. Tento návrh by mala prijať nadchádzajúca Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC).



Európska komisia vyhlásila, že je pripravená pokračovať v konštruktívnej spolupráci s Nórskom na základe opatrení uvedených v novej dohode.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)