EÚ a Nový Zéland dokončili rokovania o voľnom obchode

Brusel 30. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) a Nový Zéland po štyroch rokoch dokončili rokovania o dohode o voľnom obchode, ktorá by mohla zvýšiť ich obchodnú výmenu o 30 %. Oznámila to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Toto je historický moment našej spolupráce," povedala von der Leyenová novinárom na spoločnom tlačovom vyhlásení s novozélandskou premiérkou Jacindou Ardernovou a dodala, že dohoda prišla po "náročných rokovaniach".



Ardernová v tejto súvislosti uviedla, že od prvej myšlienky na dohodu uplynulo až 14 rokov.



Rokovania o voľnom obchode sa začali v polovici roku 2018 a dohoda je navrhnutá tak, aby obchodné vzťahy EÚ s Novým Zélandom boli na rovnakej úrovni ako v prípade krajín, ktoré už majú s Novým Zélandom obchodnú dohodu. Ide najmä o 11 štátov Tichomoria, ktoré uzavreli Komplexnú a progresívnu dohodu pre transpacifické partnerstvo (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP).



Dohoda odstráni clá na širokú škálu produktov a bude prvou dohodou EÚ, ktorá bude zahŕňa možnosť sankcií, ak niektorá zo strán poruší environmentálne alebo pracovné normy.



Zníženie ciel sa dotkne napríklad vývozu európskeho bravčového mäsa, vína, čokolády či sušienok, zatiaľ čo trh EÚ sa otvorí väčšiemu množstvu mliečnych výrobkov a hovädzieho mäsa z Nového Zélandu, čo je pre niektoré krajiny európskeho bloku citlivá oblasť.