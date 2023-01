EÚ a partnerské krajiny vytvorili koalíciu ministrov obchodu za klímu

Brusel 19. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spolu s členskými štátmi EÚ a 26 partnerskými krajinami vytvorí "koalíciu ministrov obchodu za klímu". Bude to prvé globálne fórum na ministerskej úrovni, ktoré sa bude venovať otázkam obchodu, klímy a udržateľného rozvoja.



Komisia spresnila, že koalícia bude globálne presadzovať také obchodné politiky, ktoré môžu pomôcť pri riešení zmeny klímy formou miestnych a globálnych iniciatív. Jej členovia majú spájať obchodné a klimatické kruhy a hľadať spôsoby, ako môže obchodná politika prispieť k riešeniu klimatických zmien.



Koalícia bude podporovať obchod a investície do tovaru, služieb a technológií, ktoré pomáhajú zmierňovať zmeny klímy.



Významným prvkom v programe koalície je zistiť, ako by obchodná politika mohla pomôcť najzraniteľnejším a najmenej rozvinutým krajinám, ktoré klimatické zmeny najviac ohrozujú.



Do politického dialógu na vysokej úrovni sa zapoja ministri obchodu z rôznych regiónov zastupujúci krajiny s rôznou príjmovou úrovňou. Na práci koalície sa budú podieľať aj občianska spoločnosť, podniková sféra, medzinárodné organizácie a organizácie pôsobiace v oblasti klímy a financií.



Koalíciu zatiaľ tvorí viac ako 50 ministrov z 27 jurisdikcií, otvorená je však pre vstup všetkých krajín, ktoré prejavia záujem. Spoločne ju vedú Ekvádor, EÚ, Keňa a Nový Zéland. Ďalšími účastníkmi sú Angola, Austrália, Barbados, Filipíny, Gambia, Island, Japonsko, Kanada, Kapverdy, Kolumbia, Kostarika, Kórejská republika, Maldivy, Mozambik, Nórsko, Rwanda, Singapur, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Švajčiarsko, Ukrajina, Vanuatu a Zambia.



Koalícia bude poskytovať politické usmernenia a hľadať stratégie súvisiace s obchodom, ktoré by jej členom pomohli prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým a extrémnym poveternostným podmienkam, napríklad vďaka výrobe, rozšíreniu, dostupnosti a zavádzaniu technológií šetrných ku klíme. Riešenia klimatickej krízy bude hľadať v obchode, a to v súlade s Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), Parížskou dohodou a cieľmi udržateľného rozvoja a zároveň podporí prebiehajúce úsilie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v tejto oblasti.



Ďalšie zasadnutie ministrov sa uskutoční popri nasledujúcej ministerskej konferencii WTO naplánovanej na začiatok roka 2024.



Koalícia za klímu bola oficiálne vytvorená na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) 19. januára 2022 v Davose. Pôjde o fórum politického dialógu na vysokej úrovni na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti klímy, obchodu a udržateľného rozvoja.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)