EÚ a pobaltské štáty majú plán synchronizácie elektrických sietí

Juncker pri tejto príležitosti upozornil, že eurokomisia pod jeho vedením už od začiatku svojho mandátu pracovala na dosiahnutí tejto dohody.

Brusel 20. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker a podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič podpísali vo štvrtok poobede politický plán uplatňovania synchronizácie elektrických sietí troch pobaltských štátov s kontinentálnou európskou sieťou cez Poľsko.



Na podpisovej ceremónii, ktorá sa uskutočnila krátko pred summitom EÚ, sa zúčastnili litovská prezidentka Dalia Grybauskaiteová, estónsky premiér Jüri Ratas, lotyšsky premiér Krišjanis Karinš a poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Juncker pri tejto príležitosti upozornil, že eurokomisia pod jeho vedením už od začiatku svojho mandátu pracovala na dosiahnutí tejto dohody. "Moja komisia bola vždy odhodlaná plne integrovať elektrické siete pobaltských štátov so zvyškom Európy," opísal situáciu.



Podľa Šefčovičovho vyjadrenia synchronizácia elektrickej siete pobaltských štátov s európskou sieťou (a "odstrihnutie sa od siete Ruskej federácie a Bieloruska) je jedným zo symbolických a hlavných projektov energetickej únie. "Význam projektu ide ďaleko za sektor energetiky. Je to učebnicový príklad európskej solidarity a európskej pridanej hodnoty," skonštatoval slovenský eurokomisár.



Pripomenul, že dohoda podpísaná vo štvrtok opätovne potvrdzuje silnú podporu Európskej komisie, pobaltských štátov a Poľska pre proces synchronizácie a spoločný záväzok všetkých strán dokončiť tento proces najneskôr do roku 2025.



"Som hrdý na to, že projekt, s finančnou podporou EÚ vo výške 323 miliónov eur, sa realizuje podľa harmonogramu. Našou prioritou je, aby bol proces synchronizácie riadený spôsobom zaručujúcim bezpečnú prevádzku elektrických sústav všetkých zúčastnených krajín vrátane Ruska a Kaliningradu a Bieloruska," opísal situáciu Šefčovič. Zdôraznil, že počas minulotýždňovej návštevy v Moskve hovoril o tomto procese s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom a ubezpečil ho, že EÚ vynaloží všetko úsilie na zaistenie bezpečnej prevádzky systému.



Suma 323 miliónov eur venovaná prvej fáze procesu synchronizácie pokrýva 75 % investičných potrieb pre túto fázu.



Komisia pripomenula, že v máji tohto roku bolo rozšírenie kontinentálnej európskej elektrickej siete na pobaltské štáty schválené aj v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) v rámci procesu, ktorý iniciovalo Poľsko.



Synchronizácia sietí EÚ s Pobaltím má zaistiť, že región troch pobaltských štátov už nebude "energetickým ostrovom", bez spojenia s EÚ, ale spojený so zvyškom Únie prostredníctvom nedávno zriadených elektrických vedení s Poľskom (LitPol Link), Švédskom (NordBalt) a Fínskom (Estlink 1 a Estlink 2). Ide o projekty, ktoré boli vybudované s finančnou podporou EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)