EÚ a Spojené arabské emiráty rokujú o dohode o voľnom obchode

Brusel 11. apríla (TASR) - Európska komisia v piatok informovala, že jej predsedníčka Ursula von der Leyenová vo štvrtok (10. 4.) večer telefonovala so šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom, prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE), a dohodli sa na začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode. Otvorenie obchodných rokovaní privítal aj eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, informuje bruselský spravodajca TASR.



Von der Leyenová v správe pre médiá pripomenula, že rokovania o obchodnej dohode a strategickom partnerstve so SAE znamenajú pozitívny krok vpred vo vzťahoch medzi oboma stranami, a vyjadrila nádej, že tieto rokovania poslúžia ako katalyzátor silnejších väzieb medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC), ktorá zahŕňa Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.



Šéfka eurokomisie zdôraznila doterajšie dobré výsledky EÚ pri uzatváraní obchodných dohôd na vysokej úrovni a budovaní partnerstiev založených na otvorenom obchode a vzájomnom prospechu a vyjadrila nádej, že to prispeje aj k širšej regionálnej prosperite.



„V tomto duchu sa nadchádzajúce rokovania zamerajú na liberalizáciu obchodu s tovarom, so službami a s investíciami a zároveň na prehĺbenie spolupráce v strategických sektoroch, ako sú obnoviteľná energia, zelený vodík a kritické suroviny,“ vysvetlila von der Leyenová.



Šéfka exekutívy EÚ zároveň vyjadrila presvedčenie, že obe strany budú v rokovaniach postupovať rýchlo a ambiciózne, a spresnila, že Šefčovič čoskoro osobne navštívi SAE, aby rozhovory posunul na ďalšiu úroveň.



„Nastal čas na rokovania medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi o budúcej dohode o voľnom obchode. Sme pripravení rýchlo napredovať a využiť plný potenciál nášho partnerstva,“ uviedol Šefčovič v odkaze na sociálnej sieti X a dodal, že v tejto záležitosti bude úzko spolupracovať s ministrom pre zahraničný obchod SAE Tháním Al Zejúdim.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)