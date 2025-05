EÚ a Spojené arabské emiráty začínajú rokovania o voľnom obchode

Brusel 28. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa snaží uzavrieť dohodu o voľnom obchode so Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Európska komisia v stredu oznámila, že rokovania sa teraz oficiálne začali v Dubaji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V nasledujúcich mesiacoch sa rozhovory zamerajú na možné zníženie ciel, ale aj na obchod so službami, s obnoviteľnou energiou a kritickými surovinami. Podľa Komisie vývoz z Emirátov do EÚ zahŕňa ropu, plyn a základné kovy. V opačnom smere sa bude obchodovať najmä s motorovými vozidlami, so strojmi, s chemickými výrobkami a potravinami. Celkovo sa medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi v poslednom období obchodovalo s tovarom v hodnote približne 55 miliárd eur. Objem obchodu so službami predstavoval približne 39 miliárd eur.



Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová na začiatku rokovaní uviedla, že plánovaná dohoda by mohla byť prínosom nielen pre spoločnosti, ale pre všetkých ľudí, a posilniť vzťahy medzi EÚ a regiónom Perzského zálivu. V prípade úspešného dokončenia rokovaní by podľa Bruselu vznikla prvá komplexná obchodná dohoda medzi EÚ a štátom v regióne Perzského zálivu.