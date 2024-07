EÚ a Srbsko podpíšu dohodu o kritických surovinách

Brusel/Berlín 17. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) a Srbsko sú pripravené podpísať dohodu o dodávkach materiálov pre batérie. Uviedla to v stredu nemecká vláda deň po tom, ako Belehrad umožnil obnovenie prác na spornom projekte ťažby lítia. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Lítium je strategicky cenný kov, ktorý je dôležitý pre výrobu batérií pre elektrické vozidlá a tiež pre kľúčový sektor nemeckej ekonomiky - automobilový priemysel - pri jeho prechode na ekologickejšiu výrobu.



V piatok (19. 7.) Srbsko a EÚ podpíšu memorandum o porozumení o "strategickom partnerstve v oblasti udržateľných surovín, dodávateľských reťazcov batérií a elektrických áut", povedal novinárom v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit.



K podpisu dohody má dôjsť na "samite o kritických surovinách" v Srbsku, na ktorom sa zúčastnia nemecký kancelár Olaf Scholz, srbský prezident Aleksandar Vučič a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, uviedol Hebestreit.



Projekt udržateľnej ťažby lítia v Srbsku vyvolal v predchádzajúcich rokoch masové protesty a dlhú právnu bitku, ale minulý týždeň srbský ústavný súd vydal rozhodnutie, ktoré pripravilo pôdu na obnovenie prác.



V utorok (16. 7.) vláda v Belehrade uviedla, že operácie by sa mohli obnoviť na lokalite neďaleko západosrbského mesta Loznica, kde sú rozsiahle ložiská nerastov objavené v roku 2004.



Podľa ťažobného gigantu Rio Tinto má táto oblasť jednu z najväčších zásob lítia v Európe a mohla by vyprodukovať 58.000 ton ročne, čo by stačilo na 1,1 milióna elektrických vozidiel. Oponenti však vyjadrili obavy z vplyvu bane na životné prostredie a verejné zdravie.



Rio Tinto trvá na tom, že projekt "bude podliehať prísnym environmentálnym požiadavkám v súlade s predpismi Srbska a EÚ". Hebestreit v tejto súvislosti uviedol, že plánovaná dohoda so Srbskom bude zahŕňať aj "povinnosť spĺňať vysoké environmentálne normy a normy udržateľnosti". Vučič naznačil, že Srbsko by mohlo začať ťažiť lítium už v roku 2028.